Nach der 0:2-Niederlage gegen Luzern stellt sich Marwin Hitz mit seiner Tochter an der Hand den Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Der Goalie wirkt dabei gewohnt ruhig – doch wählt er für die Leistung seines Teams deutliche Worte.

Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Es war ein Heimspiel vor 23’000 Zuschauern, das Wetter stimmte. Der Platz war in Ordnung, und man weiss, mit einem Sieg kann man Luzern holen. Und dennoch war es 80 Minuten lang viel zu wenig. Ich kann «Tauli» (Xhaka) als Beispiel heranziehen: Er gehört zu den älteren Spielern. Aber er ist einfach gerannt, hat probiert, und irgendwann vergisst du, dass du am Donnerstag ein Spiel hattest.

Luzern hat allerdings auch einen Lauf …

Ja, sie haben gute Ergebnisse eingefahren in den letzten Wochen. Aber zu Hause – zumindest in den wichtigen Szenen – so dominiert zu werden, das geht nicht. Das Stadion war gut gefüllt, wir haben die Dankbarkeit der Fans für den internationalen Sieg am Donnerstag gespürt. Aber heute wäre es darum gegangen, in der Liga zu punkten. Das haben wir auch dieses Mal nicht geschafft.