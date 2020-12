Vogel Gryff verschoben – Ehrengesellschaften geben ihren Tieren eine zweite Chance Der Kleinbasler «Feiertag» wird wegen Corona nach hinten verschoben. Statt im Januar sollen die drei Wappentiere im Frühling durch das mindere Basel ziehen. Dominic Willimann

Da war die Kleinbasler Welt noch in Ordnung: Die drei Ehrenzeichen beim Tanz im Januar dieses Jahres vor dem Kleinen Klingental. Foto: Nicole Pont (Tamedia AG)

Keine zwei Stunden nach der Meldung des Fasnachts-Comités, das die Absage aller organisierten Fasnachtsaktivitäten kommunizierte, wandten sich am Donnerstag auch die Kleinbasler Ehrengesellschaften an die Öffentlichkeit. Dabei kommunizierten sie, dass ihr Ehrentag, der Vogel Gryff, am 20. Januar 2021 wegen Corona nicht stattfinden könne. Abgesagt ist der Event, an dem sich gefühlt das ganze Kleinbasel zu einem geselligen Tag trifft, aber nicht. Am 24. April 2021, einem Samstag, soll der Vogel Gryff 2021 nachgeholt werden. Vorausgesetzt, die epidemiologische Lage hat sich bis dahin in der Region Basel entspannt. Anfang März soll über die Durchführung final entschieden werden.

Eine Absage zum jetzigen Zeitpunkt sei für die Drei Ehrengesellschaft nicht infrage gekommen, erzählt René Wegmüller. «Es wäre die einfachste Variante gewesen», sagt der Medienverantwortliche der «3E», «aber wir haben den Anspruch, so viele Anlässe wie möglich durchzuführen.» 450 Gesellschaftsbrüder vereinen die «3E», die die Traditionen ihrer Gesellschaft pflegen. «Für die meisten von ihnen ist in den letzten Monaten im sozialen Bereich vieles weggefallen. Gerade deshalb ist es uns ein Anliegen, den Anlass durchzuführen», sagt Wegmüller.

Verschiebungen gab es bereits

Eine Verschiebung des Vogel Gryff ist kein Novum. Das haben Recherchen der «3E» im Basler Staatsarchiv gezeigt. Historisch belegt ist, dass es vom 16. Jahrhundert an zu Verschiebungen gekommen ist. Im Jahr 1720 wurde der Anlass – wie jetzt – in den April gelegt. Normalerweise findet der Vogel Gryff immer im Januar statt.

Der 24. April 2021 ist so gewählt worden, weil es der spätmöglichste Termin für eine Durchführung ist. «Der Vogel Gryff ist ein Winteranlass», sagt Wegmüller. Die Tiere könnten in ihren Kostümen nicht im Hochsommer tanzen, auch sei das Publikumsinteresse bei einem späteren Austragungszeitpunkt wohl geringer.

So versuchen die Drei Ehrengesellschaften also, ihren «Feiertag» im 2021 zu retten und ihren Tieren im Frühling eine zweite Chance zu geben. Dass man sich dann in den Beizen zum «Lääberli»-Essen und zum «Gryffemähli» treffen kann, scheint zurzeit zwar weit, weit weg zu sein. Doch Wegmüller sagt: «Wir probieren, aus dieser ausserordentlichen Situation das Beste zu machen.» Ist das nicht möglich, muss der Vogel Gryff abgesagt werden. Auch das ist kein Novum. In den Kriegsjahren etwa konnte der Brauchtumsanlass einige Male nicht stattfinden.