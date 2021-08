Basler Mitarbeitende gehen leer aus – «Ehrenamtlicher» Kita-Vorstand zahlt sich 118’000 Franken aus Der Kanton Basel-Stadt erhöhte der Kita-Betreiberin Familea die Subventionen. Statt einen Teuerungsausgleich für die Angestellten gabs eine Erhöhung der «Vorstandskosten». Leif Simonsen

Der Kanton Basel-Stadt hat die Subventionen an die Kita-Betreiberin Familea um jährlich 375’000 Franken erhöht. Doch die Mitarbeitenden sind weiterhin unterdurchschnittlich bezahlt. Foto: Dominik Plüss

Der Basler Verein Familea, der in der Region 21 Kitas führt, rühmt sich auf seiner Website als «sozial verantwortlichen Verein mit einer 120-jährigen Tradition im Raum Basel». Wer den jüngsten Bericht der Finanzkontrolle liest, kommt zum Schluss, dass die Familea-Chefs es vor allem mit sich selbst gut meinen. In den vergangenen Jahren sind die Auszahlungen an das leitende Organ rasant angestiegen. 2017 zahlte sich der siebenköpfige Vorstand noch 33’850 Franken im Jahr aus, 2019 waren es 118’311 Franken. Die Präsidentin liess sich zusätzlich 36’600 Franken für ein Mandat vergüten. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur letzten Untersuchung von 2014 – auch da empfahl die Finanzkontrolle, den Aufwand für die Vorstandstätigkeit unter die Lupe zu nehmen.