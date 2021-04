Urteil im Missbrauchfall – Vier Jahre Gefängnis und zehn Jahre Landesverweis für Kinderschänder Der Ex-Chef der Kindertagesstätte Globegarden in Allschwil ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er darf nie mehr mit Kinder arbeiten. Alexander Müller , Daniel Wahl UPDATE FOLGT

Der ehemalige Leiter einer Globegarden-Kita in Allschwil muss wegen seiner Taten ins Gefängnis. (Symbolbild) Foto: Nicola Pitaro

Unterdrückter Jubel der Eltern im angrenzenden Gerichtssaal, nachdem die Gerichtspräsidentin Irène Laeuchli das Urteil gegen den ehemaligen Betriebsleiter der Globegarden-Kita in Allschwil verlesen liess: Vier Jahre Haft, zehn Jahre Landesverweis und lebenslang nicht mehr mit Kindern arbeiten, weil sich der 36-jährige Deutsche meist in den Mittagspausen an Kleinkindern vergangen hatte.

Mit dreidreiviertel Jahren wurden die Straftaten von sexuellen Handlungen und Schändung an drei Kleinkindern bemessen. Verschärfend kam hinzu, dass der Mann von den widerstandsunfähigen Kindern pornografische Fotos gemacht hatte, womit er sich auch der Herstellung von Pornografie schuldig gemachte.