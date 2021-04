TV – Ehemaliger Fernsehdirektor Schellenberg ist tot Im Alter von 81 Jahren ist der ehemalige Direktor des Schweizer Fernsehens, Peter Schellenberg, gestorben. Während seiner Zeit entstanden «10vor10» oder «Lüthi und Blanc». Yasmin Rosner

Peter Schellenberg war von 1988 bis 2003 Direktor des Schweizer Fernsehens. SRF Media Relations

«Zuletzt hatte er keine Kraft mehr, er wollte loslassen, sein Herz hat ja gesagt». Pia Schellenberg bestätigt in der «NZZ am Sonntag» den Tod ihres Mannes, Peter Schellenberg. Er war am 15. April im Alter von 81 Jahren verstorben.

Schellenberg war von 1988 bis 2003 Direktor des Schweizer Fernsehens. Während dieser Zeit entstand die Nachrichtensendung «10vor10», mit der Schellenberg auf Infotainment setzte. Auch Eigenproduktionen wie «Lüthi und Blanc» und «Viktors Programm» respektive «Viktors Spätprogramm» wurden zu jener Zeit lanciert.

Der Journalist lebte in Zürich und Marseille und hinterlässt neben seiner Frau auch zwei Söhne. Ehefrau Pia sagt: «Er hat die Familie wie niemand sonst geprägt.»

