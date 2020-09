EHC: 2788 Zuschauer gegen SCB

Cupspiel EHC-SCB bewilligt

Die Behörden haben für das Cup-Spiel zwischen dem EHC Basel und dem SC Bern, das am Montag, 5. Oktober 2020 ab 19.45 Uhr in der St.-Jakob-Arena stattfindet, unter Berücksichtigung des Covid-19-Schutzkonzepts ihre Bewilligung zu einer Zweidrittel-Sitzplatz-Auslastung des Stadions erteilt. Das bedeutet, dass für diese spezielle Partie gegen einen der ruhmreichsten Clubs der Schweiz 2788 Zuschauer in die Arena dürfen. Die letzten 1000 Tickets sind ab sofort unter www.ehcbasel/ticketing.ch erhältlich.