Hallen-WM in Belgrad – Ehammer gewinnt WM-Silber

Simon Ehammer (r.) nimmt die Gratulation von Landsmann Andri Oberholzer entgegen. Foto: Andrej Isakovic (AFP)

Simon Ehammer gewinnt nach Mujinga Kambundji am Freitag das zweite Schweizer Edelmetall an der Hallen-Leichtathletik-WM in Belgrad. Der 22-jährige Appenzeller wird im Siebenkampf Zweiter und darf sich über Silber freuen. Mit 6363 Punkten stellte Ehammer einen neuen Schweizer Rekord auf.

Vor dem letzten Wettkampf, dem Rennen über 1000 m, lag Ehammer mit 5634 Punkten sogar in Führung. Unter anderem auch dank einer persönlichen Bestleistung im Stabhochsprung mit 5,10 Meter. Der Vorsprung auf Damian Warner war mit 23 Punkten aber zu klein. Der kanadische Olympiasieger überholte den Schweizer in der letzten Disziplin dank der besseren Laufzeit. Warner gewann mit 6489 Punkten Gold. Bronze ging an den Australier Ashley Moloney, der auf 6344 Punkte kam.

Der zweite Schweizer, Andri Oberholzer, beendete den Wettkampf mit 6099 Punkten auf dem 5. Platz. Dies ist eine neue persönliche Bestleistung.

Kambundjis bittere Tränen im Hürdenfinal

Ditaji Kambundji, die zehn Jahre jüngere Schwester von Mujinga, durfte leise auch von einer Medaille träumen. Sie erreichte in 7,89 Sekunden über 60 m Hürden den Final in Schweizer Rekordzeit. Noemi Zbären verpasste diesen in ihrem Halbfinal-Lauf um lediglich eine Hundertstel.

Der Finallauf endete für Kambundji jedoch hart. Sie startete mit bester Reaktionszeit, kam bei der zweiten Hürde aber ins Straucheln und stürzte bei der dritten Hürde. Statt einer Medaille gab es Tränen der Enttäuschung. Gold ging in 7,78 Sekunden an Cyréna Samba-Mayela aus Frankreich vor Devynne Charlton von den Bahamas und Gabriele Cunnigham aus den USA.

Eine Medaille knapp verpasst hat Angelica Moser. Die Zürcher Stabhochspringerin belegte in ihrem Wettkampf mit einer Höhe von 4,60 Meter den vierten Platz. Gold ging mit 4,80 Meter an Sandi Morris aus den USA vor ihrer Landsfrau Katie Nageotte und Tina Sutej aus Slowenien, die beide 4,75 Meter sprangen.

