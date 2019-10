Politische Werbung am Strassenrand ist nicht totzukriegen

Über den Nutzen dieser Werbung gehen die Meinungen freilich aus­einander. Die einen schwören darauf, andere mögen nicht so recht an die Wirksamkeit glauben. Und die Dritten machen bei der Plakataktion mit aus Angst, ein Abseitsstehen könnte sich nachteilig für sie auswirken. Das Schöne daran ist: Für jede Meinung gibt es scheinbar Beweise. Etwa den, dass Isaac Reber im Jahr 2011 zum ersten grünen Regierungsrat gewählt worden ist, weil sein Plakat lange vor den anderen hing.

Wie sollte unter diesen Umständen das, was den Politikern recht ist, einem arbeitslosen Fricktaler, der kurz vor der Aussteuerung steht, nicht billig sein? Jedenfalls stand in den vergangenen Tagen ein 59-jähriger Fricktaler in der Region Liestal-­Kaiseraugst-Rheinfelden am Strassenrand und präsentierte ein Plakat mit der Aufschrift «Suche Arbeit» und seiner Handynummer. Der Mann sprach gegenüber der «Neuen Frick­taler Zeitung» (NFZ) von einer «Verzweiflungstat». Es brauche schon Mut, um so etwas zu machen. Sicher jedenfalls mehr, als auf einem «frisierten» Wahlplakat zu posieren, ist man geneigt anzunehmen.

Der Auftritt des Fricktalers erinnert an ähnliche Aktionen Ende der Zwanziger- und Anfang der Dreissigerjahre. Auch damals standen verzweifelte Menschen mit Umhängetafeln und Plakaten mit der Aufschrift «Nehme jede Arbeit an» auf Trottoirs und öffentlichen Plätzen. Über die Wirksamkeit ist wenig bekannt. Auch beim 59-jährigen Fricktaler ist es laut NFZ bis anhin nur bei unverbindlichen Kontakten geblieben.

Mag die Wirksamkeit von politischer oder anderweitiger Werbung am Strassenrand auch umstritten sein, totzukriegen ist sie nicht. Ja es entsteht gar der Eindruck, der Plakatwald würde von Mal zu Mal grösser. ­Insbesondere seit der Aushang von Wahl- und Abstimmungsplakaten, um ein Überborden zu vermeiden, auf sechs Wochen beschränkt wurde. Und mitunter entstehen sogar noch neue Formen und Varianten der Werbung am Strassenrand.

So liess sich vor acht Jahren der freisinnige Nationalratskandidat Paul Hofer aus dem Unterbaselbiet einen ganz besonderen Gag einfallen. Er stellte nicht nur sein Wahlplakat an den Strassenrand, sondern stand selber dorthin und winkte am Morgen zur Rushhour den Autofahrern zu. Die Polizei Basel-Landschaft hatte daran freilich keine Freude. Sie befürchtete, der Bewerber um einen Nationalratssitz würde mit seinem Winken die Autofahrer zu sehr ablenken. Sie verbot ihm zwar nicht, am Strassenrand zu stehen, untersagte ihm aber das Winken.

Gebracht hat Paul Hofer die «Aktion Strassenrand» im ersten Moment nichts. Er belegte auf der FDP-Liste am Schluss den letzten Platz. Gänzlich unwirksam dürfte die «Live-Werbung» aber dennoch nicht gewesen sein. Paul Hofer war nämlich später doch noch eine politische Karriere beschieden. Er wurde 2014 Landrat und 2017 Präsident der FDP Baselland. Ob dies jedoch wegen oder trotz seines ­Winkens am Strassenrand geschah, lässt sich schwer beurteilen. Zumal Hofer wegen Unabkömmlichkeit in seiner Firma mittlerweile von beiden Ämtern zurückgetreten ist.

Über die Wirksamkeit der politischen Plakatwerbung aber wissen wir immer noch nicht mehr.