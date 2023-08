Literatur aus Basel – Edith Gartmann weckt zarte, tiefe Gefühle «Schongebiet» ist ein 90-seitiger Erstling über unbeantwortete Fragen und die Fülle des Lebens. Franziska Laur

Edith Gartmann wuchs im Safiental auf – lebt aber seit Jahren in Basel. Foto: Ayse Yavas

Ihr halbes Leben hat Edith Gartmann in Basel verbracht – doch die Erinnerungen an die bündnerische Heimat sind lebendig. Die Kindergärtnerin hat sie in einem kleinen Buch verarbeitet, das berührende Sätze birgt. Etwa wenn sie von den Grosseltern der Protagonisten Lisa und Paul erzählt: «Kräftig schiesst sie das Weberschiffchen durch die Kettfäden, hin, her, hin, her. Wenn Grossmutter schiesst, gibt es eine Sofadecke. Wenn Grossvater schiesst, gibt es viel zu tun. Grossvater hat es mir schon oft erzählt. Zuerst muss er die tote Gämse aus der Felsenrinne herausziehen, in die sie nach dem Schuss hineingerutscht ist. Dann muss er sie schultern und über die Alp hinuntertragen.»