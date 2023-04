Rotblau weltweit – Edeljoker Zhegrova sticht doppelt Kurz nach seiner Einwechslung führt der Kosovare den OSC Lille zum Erfolg. Andraz Sporar hat für Panathinaikos den Sieg auf dem Fuss, ehe ihm die Nerven versagen. Benjamin Schmidt

Edon Zhegrova (rechts) wird von seinen Mitspielern für einen seiner beiden Treffer gegen Lorient gefeiert. Foto: Keystone

Frankreich

Für viel Geld ist Edon Zhegrova im Januar 2022 vom FC Basel zum OSC Lille gewechselt. Als Stammspieler konnte sich der Kosovare in Frankreich bislang jedoch nicht etablieren, meistens bringt ihn Trainer Paulo Fonseca als Edeljoker in die Partie, um offensiv für Wirbel zu sorgen.

Damit bewies der Portugiese bereits mehrmals ein glückliches Händchen, so auch am Sonntag gegen Lorient: Beim Stand von 1:1 kam Zhegrova erst in der 82. Minute auf den Platz, um seine Mannschaft nicht nur mit einem, sondern sogar zwei sehenswerten Treffern (89., 91.) zum Sieg zu schiessen. Dank Matchwinner Zhegrova klettert Lille an Stade Rennes vorbei auf Tabellenplatz fünf.

Aldo Kalulu befindet sich in Topform, auch dank ihm hat der FC Sochaux aussichtsreiche Chancen auf den Aufstieg. Am Wochenende erzielte der Angreifer beim SC Bastia erneut einen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. Die Korsen konnten die Partie jedoch noch drehen und kamen so bis auf einen Zähler an Kalulus Sochaux heran, das auf Tabellenrang vier abrutschte.

Ägypten

Auf nationaler Ebene noch ungeschlagen, hatte das von Marcel Koller trainierte El Ahly in der CAF Champions League noch Startschwierigkeiten. Für das Team, das als Mitfavorit im Wettbewerb gilt, drohte bereits das Aus in der Vorrunde. Dank zwei überzeugenden Siegen gegen den Coton Sport FC (4:0) und Al-Hilal (3:0) sicherten sich die Hauptstädter jedoch hauchdünn noch einen Platz im Viertelfinal.

Diesen Sprung verpasste der SC Zamalek mit Omar Gaber, trotz eines 4:3-Erfolgs im abschliessenden Gruppenspiel gegen den Al-Merrikh SC.

Griechenland

Einen durchwachsenen Start erwischte Tabellenführer Panathinaikos Athen in die Playoff-Runde der griechischen Super League. Beim torlosen Remis gegen Stadtrivale AEK am ersten Spieltag stand Andraz Sporar nicht einmal im Kader, in der zweiten Runde gegen den NFC Volos kam der Slowene erst in der 66. Minute auf den Rasen. Und vergab kurz vor Schluss (98.) beim Stand von 0:0 den Matchball vom Elfmeterpunkt. Durch das zweite Remis in Folge verlor Panathinaikos auch – oder vor allem – wegen Sporar die Tabellenführung an AEK.

England

Mit 4:1 deklassierte Manchester City (mit Manuel Akanji) den FC Liverpool am Wochenende. Dagegen half auch der zwischenzeitliche Führungstreffer von Mohamed Salah (17.) nichts. Die Reds verlieren mehr und mehr den Anschluss an die Champions-League-Ränge, was Vereinslegende Robbie Fowler zur Spekulation veranlasste, dass Spieler wie Salah den Verein in diesem Fall nach Abschluss der Saison verlassen könnten.

Mit 4:1 siegte am Samstag auch der FC Arsenal, der als Tabellenführer Man City damit weiter mit acht Zählern auf Abstand hält. Unter den Torschützen befand sich auch Granit Xhaka, der in Stürmermanier per Kopf den 4:1-Schlussstand markierte. Es war bereits sein fünfter Saisontreffer, damit übertraf der 30-Jährige seine bisherige Bestmarke aus der Saison 2018/2019.

Italien

Steil nach oben zeigt Arthur Cabrals Formkurve bei der AC Fiorentina und mit ihm auch diejenige seines Clubs, der beim 1:0-Erfolg bei Inter Mailand den fünften Liga-Erfolg in Serie feiern konnte. Für einmal nicht als Torschütze glänzend, verbuchte die Statisik Cabrals Kopfball, der Inters Goalie Onana zur Parade zwang und so den Abstauber von Bonaventura ermöglichte, als Assist.

Für den Brasilianer war es überdies erst der zweite Liga-Einsatz der Saison, in dem ihm Trainer Vincenzo Italiano das Vertrauen über die volle Spieldauer schenkte, nach dem 22. Oktober letzten Jahres – ebenfalls gegen Inter Mailand.

Ungarn

Seit Beginn dieser Saison ist Djordje Nikolic Torwart beim FC Ujpest, und konnte sich dort sogleich als Nummer eins etablieren. In den letzten vier Ligapartien führte der serbische Hühne seine Mannschaft gar als Captain an. Am Wochenende gelang ihm beim 3:2-Erfolg über Zalaegerszeg eine Seltenheit für einen Goalie: Seinen Abschlag verwertete Stürmer Kevin Csoboth nach einem Sprintduell zum zwischenzeitlichen 2:0, Nikolic ging somit als Vorlagengeber in die Statistik ein.

Russland

Statt im Sommer die U-21 des FC Basel zu übernehmen, zog es Guillermo Abascal nach Russland zu Spartak Moskau. Dort hat der 33-jährige Spanier nun sein Arbeitspapier am Montag vorzeitig bis 2025 verlängert. Spartak steht in der russischen Liga derzeit auf Rang drei, mit zehn Zählern Rückstand auf Leader Zenit St. Petersburg.

Auf Rang vier befindet sich Spartaks Stadtrivale ZSKA, bei dessen 2:0-Sieg über Woronesch Fjodor Tschalow vom Elfmeterpunkt seinen 13. Saisontreffer markierte.



