Entdeckt – Edel-Sneaker, die man selber reparieren kann Catherine Meuter tüftelte drei Jahre an einem Turnschuh, den man wie teure Rahmenschuhe hegt, pflegt und jahrelang trägt. Dina Sambar

Catherine Meuter an ihrem Arbeitsort im Kleinbasel mit Prototypen ihres reparierbaren Turnschuhs. Foto: Dominik Plüss

Catherine Meuter öffnet die Tür zu ihrer Wohnung im Kleinbasel und strahlt: «Heute Nacht um 2 Uhr wurde unser Schuh lanciert!» Ein Schuh, wie es ihn in dieser Art bisher noch nie gegeben habe, erzählt sie voller Enthusiasmus. Auf ihrem Arbeitstisch stehen elegant-schlichte Männer-Sneaker aus weissem oder schwarzem Leder. «Das Besondere an diesen Schuhen ist, dass jeder sie selber reparieren kann», sagt Catherine Meuter und fügt an: «Viele sprechen immer von nachhaltigen Materialien. Doch wenn der Schuh nicht hält, bringt das gar nichts.» Deshalb steht das Konzept der Schuhe, die sie gemeinsam mit Stefan Mathys, einem in London lebenden Berner Schuhdesigner, entwickelt hat, unter dem Motto: wear, care and repair («trage, pflege und repariere»).