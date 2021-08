Kolumne Philipp Loser - Echte und andere Schweizer

Es ist ein stiller Sommer. Die FDP sucht immer noch eine neue Präsidentin und studiert an den gleichen paar Namen herum wie schon im Juni. Von der Mitte hört man nur Parteipräsident Gerhard Pfister auf Twitter (as usual), die Grünen und die SP sind sehr fest in den Ferien.

Und die SVP? Die macht, was nur die SVP kann und wofür man ihr ein Lob aussprechen muss: Sie treibt alle vor sich her. Es spielt keine Rolle, dass die Partei schon bessere Tage gesehen hat, dass der neue Mann an der Spitze immer noch wie die Karikatur eines SVP-Präsidenten wirkt und dass die Partei mit dem Ende des Rahmenabkommens mit der EU ihr grösstes Thema verloren hat – für eine mittlere Aufregung ist die grösste Partei der Schweiz immer gut.

Weiter nach der Werbung