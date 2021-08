Zum Start der Theatersaison – Echt zum Erbrechen, oder was? Blut, Spucke und Hoden auf der Bühne – muss das sein? Arrangierte Skandale und ein paar andere Unartigkeiten im Gegenwartstheater. Christine Richard

Blut ist ein besonderer Saft in Michael Thalheimers «Orestie». Im Bild Constanze Becker. Foto: Iko Freese

Kürzlich bekam ich eine Mail von einer klugen Frau. Sie hatte ein Theaterstück geschrieben und bat mich, es zu lesen. Sie schrieb: «Das Stück bietet insofern eine Herausforderung, als Inge, eine der Personen, zwei Hunde hat und die Hunde eine Rolle auf der Bühne spielen.»

Darauf kann man nur antworten: «Liebe kluge Frau, es gibt nichts Gefährlicheres für Theaterleute als Tiere. Sie spielen jeden Darsteller an die Wand. Gegen einen echten Hunde-Auftritt ist der beste Schauspieler machtlos, sogar die berühmte Rampensau.»



Es ist ja so, dass wir im Theater letztlich die Wirklichkeit suchen. Was ist Schein, was Sein? Ein lebendiger Hund ist tausendmal wirksamer als das inszenierte Bühnengeschehen. Mein Schlüsselerlebnis: In Kleists «Dorfrichter Adam» am Wiener Burgtheater liess Regisseurin Andrea Breth einen Haufen Hühner frei umhergackern.