Blick in Zug, Bus und Tram – Echt jetzt – ohne Maske im ÖV? Es herrscht die neue Freiheit, die letzten Corona-Massnahmen sind gefallen. Wir zeigen hier, ob die Maske bei den Menschen im öffentlichen Verkehr auch wirklich fallen. UPDATE FOLGT

6:51 Uhr, S-Bahn S5, Uster – Zürich

Maskenlos unter Maskentragenden: Tamedia-Tagesleiter Iwan Städler in der Zürcher S-Bahn S5 ab Uster.



Es beginnt schon auf dem Perron, beim Warten auf den Zug. Gestern hat hier noch fast die Hälfte vor dem Einsteigen in den Zug eine Maske getragen. Jetzt tut das um mich herum nur noch eine ältere Frau.

Auch im Inneren der S5 zeigt sich die Gestaltungsmacht des Bundesrats. In der freitagsbedingt mässig gut besetzten ersten Klasse hat nur noch etwa ein Sechstel der Passagiere das Gesicht verhüllt. Gestern waren es noch ausnahmslos alle.

In der zweiten Klasse hingegen, wo die Disziplin schon in den letzten Wochen und Monaten etwas nachgelassen hat, ist die Maskenquote jetzt plötzlich höher als in der ersten Klasse. Der Grund dafür ist offensichtlich: Diese Abteile sind deutlich besser besetzt, und die Reisenden sitzen enger aufeinander. Etwa ein Viertel schützt sich hier mit einer Maske – je besser der Wagen gefüllt ist, desto höher der Anteil.



Gesprächsthema ist die wegfallende Verhüllungspflicht kaum. Wie an anderen Morgen ist es in den Wagen eher ruhig. Iwan Städler

7:17 Uhr, Interregio Schaffhausen – Zürich

Alle aussteigen - und bereit zur Rückfahrt: Der Zug aus Schaffhausen kommt in Zürich an.

«Die letzte Maske!», jubelte gestern eine Zugreisende, als wir am Bahnhof von Schaffhausen ankamen. Am Tag 1 ohne Maskenobligatorium ist im morgendlichen Pendelverkehr von Schaffhausen nach Zürich dann nichts viel anders als sonst: Die Unmaskierten machen etwa die Hälfte der Reisenden aus. Das hatte ich erwartet.

Aber kann es sein, dass die SBB die S-Bahn-Komposition um zusätzliche Wagen verlängert hat? Oder sind an diesem Morgen so viele, die sonst pendeln, zu Hause im Homeoffice geblieben – aus Vorsicht vor den Virus-Varianten, die nun quasi Freilauf erhalten? Der Pendelzug ist jedenfalls deutlich schwächer besetzt als zu Zeiten der Maskenpflicht.

Sicher ist auch, dass der Maskengraben nun auch durch Paarbeziehungen geht: Mir schräg gegenüber schläft eine Zugreisende mit Maske an der Schulter ihres unmaskierten Freundes. Vielleicht wird das dann mal ein Thema in Scheidungsprozessen. Ansonsten wird in der morgendlichen Aufwachzone, die der Pendelverkehr ja immer auch ist, noch ausgiebig gefrühstückt. Wie sonst auch. Nun aber ganz ohne, dass man sich zwischen den Bissen und Schlucken wieder verschämt die Maske vors Gesicht zieht - wie die unmaskierte Zugreisende im Nebenabteil beweist. Hektik kommt erst auf, als ich ein Selfie von mir zu machen versuche, wofür ich gut hundert Versuche brauche. Hier das Ergebnis. Mit Maske, versteht sich.

Zahllose Versuche, und dann das: Andreas Tobler mit Maske im Zug nach Zürich.

6:12 Uhr, Tram 10, Therwil – Basel Aeschenplatz

Die meisten tragen keine Maske: Sportredaktor Dominic Willimann und andere Tram-Passagiere in Basel. Fotos: PD

Der junge Mann fällt auf. 17 Menschen sitzen im hinteren Teil des gelben 10er-Drämmlis, das die Menschen an diesem nasskalten Morgen vom Leimental in die Stadt Basel fährt. Er ist der Einzige, der Maske trägt und gleichzeitig ein Fläschen aus seinem Rucksack kramt und sich mit dessen Inhalt die Hände desinfiziert. Später gesellt sich zu ihm sein Kollege, die graue Kapuze tief ins Gesicht gezogen, ohne Maske. Das Gesprächsthema der beiden: Corona, die überstandene Infektion und die Vorsicht, sich noch nicht ohne Maske unter die Leute begeben zu wollen.

Wer über die Grenze will, braucht den Gesichtsschutz noch: In Deutschland herrscht noch immer Maskenpflicht.

Dennoch ist eines während der gut 20-minütigen Tramfahrt auffallend: So schnell man sich an das Einsteigen mit Maske gewöhnt hat, so schnell wird man intus haben, dies nun nicht mehr tun zu müssen. Aber in der Region Basel sollte man dennoch immer eine Maske im Mantelsack oder in der Tasche mit dabei haben: Wer die grenzüberschreitenden ÖV-Angebote nach Frankreich oder Deutschland nutzt, muss sich an die Regeln unserer Nachbarn halten – und dort gilt im öffentlichen Verkehr bis auf Weiteres Maskenpflicht. Dominic Willimann

6:37 Uhr, Interregio Altdorf – Zürich

«Ich empfinde heute morgen alles etwas freundlicher»: Tamedia-Inlandredaktor Gregor Poletti im Zug von Altdorf nach Zürich.

Es ist noch dunkel, als der Interregio im Altdorfer Kantonsbahnhof anhält. Rund drei Dutzend Leute steigen ein, die meisten davon Pendler. Auf dem Perron ist die Stimmung aufgehellter als sonst, obwohl es regnet, scheint die Erleichterung greifbar – endlich darf man, nach 634 Tagen Maskenpflicht, ohne Schutz ein öffentliches Verkehrsmittel besteigen. Zwei Schülerinnen witzeln, hoffentlich sei das kein schlechter 1.-Aprilscherz von diesem Berset.

Ist es nicht. Ab heute ist die Schweiz wieder im Normalbetrieb – ohne jegliche Corona-Einschränkungen. Im Zug ist es relativ ruhig wie eh und je zu dieser Tageszeit. Doch etwas ist anders: Die Gesichter sind nicht verhüllt. Man sieht wieder Nasen – und Münder, die sich bewegen und auch ein wenig Preis geben, wie sich die Leute fühlen. Und die Stimmung ist gut an diesem Morgen, es sind deutlich mehr Gespräche zu hören. «Das ist richtig geil», sagt ein junger Mann zu seinem Kollegen.

«Ich bin wirklich froh, ist diese Zeit vorbei», sagt der Kondukteur.

«Ich bin wirklich froh, ist diese Zeit vorbei», sagt der Kondukteur, angesprochen auf die Maskenpflicht. Er sei gottseidank nie in schwierige Situationen gelangt. Aber was seine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen ihm erzählt haben, sei nicht immer schön gewesen. Und er äussert noch einen Wunsch: Das Virus möge sich doch so entwickeln, dass im Herbst nicht wieder eine Maskenpflicht einführen müsse. Das würde dann deutlich unangenehmer, ist er überzeugt.

«Bitte alle Billette ab Arth-Goldau vorweisen». Wie jeden Tag sagt er nach dem Halt an diesem Eisenbahn-Knotenpunkt den gleichen Satz. Aber heute morgen tönt es eine Nuance freundlicher als in den letzten Monaten. Vielleicht weil endlich wieder ein sichtbares Lächeln diesen Appell begleit? Oder bin ich derart ob der neuen Freiheit euphorisiert, dass ich heute morgen alles etwas freundlicher empfinde? Gregor Poletti

