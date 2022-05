Fernwärmenetz – EBL expandiert in der Region Bern Die Genossenschaft Elektro Baselland (EBL) kann in der Region Bern ein grösseres Fernwärmenetz für 150 grössere und kleinere Kunden aufbauen.

Das Bauprojekt des Wärmeverbunds Worblental auf dem Gelände der ARA Worblental entsteht in Ittigen. Foto: Raphael Moser

Sie hat für das Projekt mit einem Investitionsvolumen von 42 Millionen Franken den Zuschlag erhalten. Auftraggeberin ist der Gemeindeverband Abwasserreinigungsanlage (ARA) Worblental. Er betreibt in Worblaufen in der Gemeinde Ittigen BE die drittgrösste ARA des Kantons Bern. Der Verband will für das Fernwärmenetz das gereinigte Abwasser der ARA und die Abwärme von mit Klärgas betriebenen Blockheizkraftwerke nutzen.

Vier Wärmepumpen sollen dem Wasser und der Abwärme Energie entziehen und sie ins Netz speisen. Wie die beiden Partner am Dienstag in Ittigen an einer Medienkonferenz mitteilten, hätte die Anlage das Potenzial, rund 2500 Einfamilienhäuser mit Wärme zu versorgen.

Zu den 150 Kunden wird etwa das Tiefenauspital der Berner Insel-Spitalgruppe auf Stadtberner Boden gehören. EBL und Gemeindeverband ARA Worblental gehen davon aus, dass durch die Fernwärme umgerechnet 3,4 Millionen Liter Heizöl pro Jahr ersetzt werden können.

SDA/Isabelle Thommen

