Folge der Corona-Krise – Easyjet zieht Flugzeuge von Basel ab Mit der Straffung der Basler Flotte gehen rund 70 Stellen verloren. Die Airline will aber niemanden entlassen – und den Standort Genf vorerst schonen. Simon Bordier

Easyjet möchte seine Flugzeugflotte nicht nur verkleinern, sondern auch modernisieren. Foto: Keystone

Die Billig-Airline Easyjet hat ihren Flugzeugpark am Airport Basel-Mulhouse verkleinert. Fortan haben nur noch zehn statt wie bisher zwölf Maschinen ihre Basis am Rheinknie. Laut Easyjet, dem Platzhirsch am hiesigen Flughafen, handelt es sich um eine «direkte Folge der Auswirkungen der Pandemie auf die Kundennachfrage», wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Mit dem Flottenabbau gehen auch an die 70 Arbeitsplätze verloren. Es handle sich um 23 Pilotenstellen sowie 45 Stellen beim Kabinenpersonal, schreibt das Westschweizer Magazin «Bilan».