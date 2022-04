Trotz Corona-Ende – Easyjet stockt Flotte in Basel nicht mehr auf In der Pandemie hat die Fluggesellschaft zwei von zwölf Flugzeugen am Euro-Airport abgezogen. Trotz steigender Nachfrage kehren die Flieger nicht zurück. Isabelle Thommen Simon Bordier

Die Fluggesellschaft Easyjet will im Sommer 2022 auf Vorkrisenniveau zurückkehren. Foto: Philippe Huguen (AFP)

In diesem Sommer will Easyjet bei der Flugauslastung wieder die Zahlen aus dem Jahr 2019 erreichen. Vor der Corona-Pandemie war die Flotte der Gesellschaft zwölf Flugzeuge stark. In der Pandemie wurden zwei Flieger abgezogen. Obwohl mit den zwei neuen Destinationen Venedig und Heraklion ab Basel insgesamt 61 Ziele anflogen werden, will die Billigfluglinie ihre Flotte in Basel nicht mehr aufstocken. Das teilt das Unternehmen auf Anfrage dieser Zeitung mit.