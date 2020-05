Euro-Airport wittert Morgenluft – Easyjet ist in «flugbereitem Zustand» Momentan kann man vom Basler Flughafen aus nur nach Budapest fliegen. Die grösste Airline am Platz, Easyjet, trainiert derzeit ihre Besatzung – ist aber jederzeit bereit zum Abheben. Simon Bordier

Easyjet ist die mit Abstand grösste Airline am Euroairport. Foto: Keystone

Ab dem 15. Juni sind die Schweizer Grenzen zu Deutschland, Frankreich und Österreich wieder offen, wie der Bundesrat am Dienstag erklärte. Damit können nicht nur Autos und Lastwagen wieder flüssiger zwischen den Ländern verkehren, auch für die Fluggesellschaften ist die Grenzöffnung entscheidend auf dem Weg zurück zur Normalität. Wird man ab Mitte Juni gar wieder von Basel nach Bordeaux, Berlin, Wien und andere Destinationen im benachbarten Ausland fliegen können?

«Wir sind bereit», sagt Stefan Wyer, Pressesprecher am Euro-Airport. Wie Anfang Woche kommuniziert, habe der Flughafen alles unternommen, um die Covid-Hygienevorschriften einzuhalten und die Rückkehr der Passagiere bewältigen zu können. Dies, nachdem die Passagierzahlen um über 99 Prozent eingebrochen sein.

Die Passagierzahlen am Euroairport sind im März schlagartig zurückgegangen. Grafik: Statistisches Amt Basel-Stadt/Quelle: Euro-Airport

Wie schnell der Flugbetrieb wieder aufgenommen werde, hänge nun von den Airlines ab, so Wyer. Man rechne allerdings nicht mit einer raschen Rückkehr des vollen Angebots. Denn mit der Öffnung von Landesgrenzen sei es nicht getan. «Die Flüge müssen sich auch wirtschaftlich rechnen», gibt er zu bedenken. Für kaum eine Airline lohne es sich, mit einer Maschine abzuheben, die nur zu einem Drittel oder Viertel gefüllt sei. Und die Reisefreudigkeit der Menschen halte sich momentan wohl noch in Grenzen.

Laut Wyer hat in den letzten Wochen lediglich eine Gesellschaft, die ungarische Wizz-Air, an Linienflügen von und nach Basel festgehalten. Allerdings hat auch sie ihr Angebot stark reduziert: Buchen kann man Tickets nach Budapest und retour.

Die grösste Airline am Euro-Airport, Easyjet, hat noch kein Datum für die Wiederaufnahme des Flugverkehrs bekannt gegeben. Man stehe im regen Austausch mit verschiedenen Flugbehörden, um die Gesundheits- und Sicherheitsmassnahmen während der Corona-Kirse erfüllen zu können, schreibt die Fluggesellschaft auf Anfrage. Dazu gehöre auch das Training der Besatzung. «In der Zwischenzeit halten wir unsere Flotte in einem flugbereiten Zustand und aktualisieren unsere Prozesse, um sicherzustellen, dass der Flugbetrieb schnell und sicher wieder aufgenommen werden kann.»

Offenes Portugal

Dass offene Grenzen nicht gleichbedeutend mit der Wiederaufnahme des Flugverkehrs sind, zeigen Beispiele wie Schweden und Portugal. Diese Länder haben bereits jetzt lockere Einreisebestimmungen – nach einem Flug Basel-Porto im Mai sucht man aber vergeblich. Die Flüge müssen sich auch wirtschaftlich rechnen.

Kommt hinzu: Fluggesellschaften müssen am Euro-Airport nicht um ihre Slots bangen, sobald sie ihre Linienflüge einstellen; die Bestimmungen am binationalen Airport unterscheiden sich vom Slot-System vieler anderer Flughäfen. Die Befürchtung, dass man das Zeitfenster fürs Starten und Landen verlieren könnte, führte zum Beispiel am Flughafen Zürich dazu, dass manche Airlines zu Beginn der Krise mit leeren Maschinen abhoben.

Während die Passagierzahlen am Basler Flughafen eingebrochen sind, verzeichnet er einen leichten Zuwachs im Cargo-Bereich: Die vielen Paketbestellungen bei Amazon und anderen Online-Versandhändlern wirken sich auch auf den Euroairport aus – in Form von Expressflügen. Zudem habe der Euro-Airport Frachtflüge des Airports in Luxemburg übernommen, da Luxemburg die Flüge in Folge der Covid-Krise nicht mehr selber abwickeln könne, erklärt Wyer. Nicht zu vergessen sind die medizinischen Spezialflüge der französischen Armee: «Die Covid-Patienten, die im März und April von Mulhouse in verschiedene Spitäler ausgeflogen wurden, kehren nun langsam wieder zurück.»