Muttenz feiert den Schlussstraich – «E Chilegänger vo dr EVP isch plötzlich Regierigsroot» Mit dem Schlussstraich endete am Samstag auch in Muttenz das Fasnachtstreiben. Lokale Pointen trafen auf globale Themen. Tobias Gfeller

Muttenz konnte das Fasnachtsende bei wunderbarem Wetter begehen. Foto: Lucia Hunziker

Muttenz gibt im Kanton Baselland künftig den Ton an. Das könnte man so sehen, wenn man die Zusammensetzung des Regierungsrats ab dem 1. Juli nimmt. Mit Kathrin Schweizer und Thomi Jourdan bestimmen künftig gleich zwei Muttenzer im fünfköpfigen Gremium das Geschehen im Baselbiet mit.

Das entging natürlich auch den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern nicht. Die Rauracherwaggis konnten sich auf ihrem Zeedel eine Spitze gegen die SVP und deren Kantonalpräsidenten Dominik Straumann – in Muttenz vor allem bekannt als Feuerwehrkommandant, ehemaliger Landrat und Gemeinderat – nicht verkneifen:

«Mir hei e Regierigsroot mehr in unserer Gmeind, das passt. Doch dr Straumaa vo dr SVP tobt und seht root. E Chilegänger von dr EVP isch plötzlich Regierigsroot.»

Lokale Themen ganz gross

Die Rauracherwaggis thematisieren ausschliesslich Muttenzer Geschichten. Ob der mächtige Turnverein, dessen Sektionen eigenmächtig unterwegs seien, der lokale Fussballverein im Aufstiegsrennen, der Muttenzer Jodlerchoor mit seinem Auftritt am Eidgenössischen oder der ehemalige Dorfschuhmacher «Schlappe-Franz» mit seinem Backofen – am Umzug durchs Dorf wird pointiert kommentiert, was Muttenz in den vergangenen Monaten beschäftigt hat.

Dass der Klimawandel auch nicht vor Muttenz haltmacht, spürten im vergangenen Jahr auch die Burggasswaggis. Unter dem Titel «Hitzesummer 2022» schreiben sie: «Do gits nüt meh z’lache, es isch passiert, dr Klimawandel het sich au bi uns etabliert, au ds’Muttenz tuesch jetzt zimmlig schwitze, und am Morge scho ins Joggeli flitze. In d’Badi muesch jetzt aber z’Fuess, wells Trämmli wäg de verbogenä Schiine passe muess.»

Vielfalt der Fasnacht

Es waren die kleinen lokalen Gruppierungen wie die Rauracherwaggis und die Burggassewaggis – oft zusammengesetzt aus Familien und Kollegen, die den Muttenzer Umzug ausmachten. Aktiv waren auch die Binggis auf den Wagen, sie verteilten Süsses an die Hunderten Besucherinnen und Besucher am Strassenrand.

Zu den Muttenzer Gruppierungen gesellten sich am Schlussstraich mehrere auswärtige Guggen und Wagencliquen, die nicht nur für ordentlich Musik sorgten, sondern auch zeigten, wie vielfältig Fasnacht sein kann.

1 / 4 Auch die Ederschwiller Schmätter Spatze waren dabei. Foto: Lucia Hunziker

Für staunende Augen bei Gross und Klein sorgten die Rauracher Rueche, die mit ihrem spektakulären Wagen bereits an der Basler Fasnacht für Aufsehen sorgten. Auf ihrem Piratenschiff liess sich nämlich der Mast einziehen, was aufgrund der Bäume und des Fasnachtsschmucks im Muttenzer Dorfkern auch nötig war.

Ihr 75-jähriges Bestehen feierten die Schnuderbeeri, die sich 1948 im Muttenzer Freidorfquartier gegründet hatten. Traditionell liessen sie auch in diesem Jahr am Schlussstraich «zu Hause» die Jungen auf den Wagen, während die Alten im Festzelt für das kulinarische Wohl besorgt waren.

Denn nach dem Umzug war noch lange nicht Schluss. Noch lange feierte Muttenz mit einem Guggenkonzert und Beizenbetrieb das Ende der ersten richtigen Fasnacht seit vier Jahren.



