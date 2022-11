Vorfasnacht 2023 – «E Bsuech im Fasnachtshuus» feiert die Achtzigerjahre Die noch junge Veranstaltung findet bald zum sechsten Mal statt – und erfindet sich bereits neu. Andrea Schuhmacher

An der Vorfasnachtsveranstaltung in der «Saffere» kommen Besucherinnen und Besucher auch in den Genuss eines Dreigangmenüs. Foto: Benno Hunziker

«Aus Alt mach Neu» – das ist das Motto des nächsten «E Bsuech im Fasnachtshuus». Der Hauptdarsteller Nikolai Nüscheler, die Regisseurin Cyliane Howald, der Texter Roland Suter, die Tambouren- und Pfeifergruppen: Alle sind neu mit von der Partie bei der noch jungen Vorfasnachtsveranstaltung.

Was dann aber auf dem Programm für die Ausgabe 2023 steht, passt überhaupt nicht zum Motto: eine Reise in die Achtzigerjahre. Die Organisatoren wissen aber diese Situation zurechtzubiegen: Was mal gut war und dann schlecht wurde, ist ja heute wieder gut. Das lässt der Blick in jedes grössere Modehaus bestätigen.

#throwback lasse grüssen, schreiben Präsident Patrick Stalder und René Häfliger in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Sie versprechen dem Publikum eine Reise in eine andere Welt, in der «Stars noch Stars waren und aus dem Otto Normalwaggis über Nacht eine Ikone wurde».

Auch auf dem Programm der Veranstaltung in der Safran-Zunft: Auftritte der Schnitzelbänke Singvogel und Brunzguttere, der Gruppe Improvisante – und eine musikalische Nummer, die «sämtliche Rahmen sprengen wird».

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

