Leitartikel zur neuen Gefahr auf Basels Strassen – E-Bike-Rowdys müssen härter bestraft werden Die Zahl der Unfälle mit Beteiligung von E-Bike-Fahrern steigt stark an. Es ist Zeit für ein Helmobligatorium für alle E-Bike-Fahrer. Und für ein härteres Eingreifen der Polizei. Meinung Leif Simonsen

E-Bike-Fahrer werden heute kaum je für Geschwindigkeitsüberschreitungen gebüsst. Foto: Enzo Lopardo

65 von 143 Verkehrsunfällen, in denen Velos involviert waren, wurden im Kanton Basel-Stadt im vergangenen Jahr von E-Bikes verursacht. Wer wie ich in der Nähe einer viel befahrenen Hauptstrasse einer Agglogemeinde wohnt, für den sind die neusten Zahlen der Basler Polizei nicht überraschend. Fast täglich werde ich Zeuge einer haarsträubenden Szene, in der ein E-Bike-Fahrer beteiligt ist. Einige überholen Autos links und rechts, andere ignorieren das Rotlicht.