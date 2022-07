Der profilierte Verkehrspolitiker Martin Candinas (Mitte) drückt aufs Tempo und will E-Autos viel früher als die Landesregierung besteuern.

«E-Autofahrer müssen sich möglichst schnell an der Strassenfinanzierung beteiligen»

Der Bundesrat will E-Autos ab 2030 mit einer kilometerabhängigen Abgabe zur Kasse bitten. Ist das nicht etwas spät, zumal immer mehr dieser Fahrzeuge unterwegs sind?

Das ist definitiv zu spät. Die Elektrifizierung der Autos wurde in der Zwischenzeit zum Selbstläufer, getrieben durch die Autoindustrie. Bereits heute sind 18 Prozent der Neuzulassungen elektrisch betriebene Autos. Deshalb braucht es keine indirekte Förderung mehr, indem die Lenker von E-Autos praktisch nichts an den Ausbau und Erhalt der Strasseninfrastrukturen zahlen müssen. Dieser alte Zopf gehört abgeschnitten. Auch E-Autos müssen ihren Beitrag an die zukünftige Strassenfinanzierung leisten.