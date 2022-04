Reformpläne mit Folgen – E-Auto-Fahren soll teurer werden Der Bund will die Finanzierung des Strassenverkehrs völlig neu aufstellen. Der Plan steht kurz vor Abschluss. Eine Kilometerabgabe soll Elektroautos treffen – aber auch Benziner. Stefan Häne Gregor Poletti

Ob elektrisch oder fossil: Schweizer Autofahrer sollen sich künftig an der Strassenfinanzierung beteiligen. Foto: Keystone

Wer ein Benzin- oder ein Dieselauto fährt, muss pro Jahr im Schnitt etwa 800 Franken an die Strasseninfrastruktur zahlen – via Zapfsäule. Auf jeden Liter fossilen Treibstoff erhebt der Staat Abgaben, wovon ein Teil in eine Kasse mit dem sperrigen Namen Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF) fliesst. Der Fonds schafft die Grundlage, damit der Bund genug Geld in Betrieb, Unterhalt und Ausbau der Autobahnen investieren und grosse Projekte des Agglomerationsverkehrs unterstützen kann.