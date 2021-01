Halbzeitende

Halbzeit. So. Wir setzen uns erst einmal hin. Fünf Tore in einer Halbzeit, meine Güte, da würden die Zuschauer reihenweise dafür bezahlen — wenn sie denn könnten. Zürich verschlief den Start, fand dann immer besser ins Spiel und zeigte sich plötzlich so effizient wie St. Gallen zuvor. Dass der FCZ sogar 3:2 führt, ist aufgrund der Chancen vielleicht sogar etwas schmeichelhaft.

Tant pis, trotz Beizen-Lockdown ist das zumindest von der Unterhaltung her Gault Millau, was die beiden Teams hier zeigen.