Genesis GV60 – Durchbruch dank guten Genen Mit Genesis versucht mal wieder eine Premium-Marke in Europa durchzustarten. Das könnte in diesem Fall sogar gelingen, wie die Probefahrt mit einem Vorserienmodell des elektrischen GV60 beweist. Peter Eck

Der Genesis GV60 soll im Sommer starten – dann natürlich ohne die schwarzweisse Tarnfolie. Foto: Genesis

In der neuen Marke Genesis komprimiert sich die Zeitenwende in der Automobilindustrie auf wenige Jahre. Erst Ende 2021 feierte die Premium-Marke des Hyundai-Konzerns in Europa ihre Weltpremiere – mit grossen Limousinen und SUVs, allesamt mit Diesel- oder Benzinmotoren. Doch schon 2025, also in drei Jahren, sollen alle neuen Modelle nur noch rein elektrisch angeboten werden. Ein Wandel im Zeitraffer. Erster Bote dieser neuen Zeit ist der in wenigen Wochen debütierende GV60, ein rein elektrisch angetriebener SUV der Mittelklasse.

Wir konnten auf einer ersten Testfahrt mit einem Vorserienfahrzeug die Qualitäten des Fünftürers antesten. Dazu hatte Genesis das stärkste Modell zu Verfügung gestellt, mit je 160 kW leistenden Elektromotoren für den Antrieb an der Vorder- und Hinterachse. Daraus resultieren 320 kW/435 PS Gesamtleistung und ein Drehmoment von 605 Newtonmetern. Doch die wichtigsten Angaben im E-Zeitalter lauten: 77,4 kWh grosser Akku, etwa 470 Kilometer Reichweite. Nicht zu vergessen der Preis: Das Probe gefahrene, stärkste Modell steht mit rund 71’000 Euro in der Preisliste, die Basisvariante mit 64-kWh-Akku wird 56’370 Euro kosten. Wieso Euro? Weil die genauen Schweizer Preise noch nicht bekannt sind.

Das Auto glänzt vor allem unter normalen Fahrbedingungen

Technisch betrachtet ist der GV60 ein Schwestermodell der Konzernfahrzeuge Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6. Optisch ähnelt der Genesis mit seinem nach hinten abfallenden Dach deutlich stärker dem Kia als dem eher kantigen Hyundai. Wie alle Genesis trägt auch der Stromer die typische Signatur mit zweigeteilten LED-Scheinwerfern. Auch die Heckleuchten sind in diesem Zwei-Linien-Design gestaltet. Auffallend ist das durchlaufende Chromband an der oberen Fensterlinie und der Abschlusshaken an der C-Säule. Die Türgriffe sind versenkt und tauchen automatisch auf, wenn man sich dem Fahrzeug nähert.

Im Testfahrzeug waren statt konventioneller Seitenspiegel Kameras eingebaut, deren Bild auf zwei Bildschirme in den Türen übertragen wird. Nach einer kurzen Phase der Eingewöhnung hat man daran durchaus Spass. Allerdings werden die Kameras wohl einen ordentlichen Aufpreis zur Folge haben, und wir fragen uns, ob die auffälligen Kameras nicht zu einem beliebten Diebesgut werden könnten. Egal. Sie machen ihre Sache sehr gut.

Dem GV60 merkt man ohnehin vom ersten Meter an, dass der Hyundai-Konzern inzwischen einige Erfahrung mit E-Autos gesammelt hat. Der GV60 tritt auf Wunsch nicht nur typisch für seine Art ungestüm an, sondern glänzt vor allem unter normalen Fahrbedingungen. Der SUV (oder Crossover) bietet trotz des systembedingt hohen Gewichts und der aufgezogenen 21 Zoll grossen Räder sehr viel Komfort und kommt lediglich bei mehreren aufeinanderfolgenden und tieferen Querrillen an seine Grenzen. Eine präzise Lenkung und sehr gute Sitze tragen ebenfalls zum Fahrspass bei.

Der GV60 streckt sich auf eine Länge von 4,52 Metern. Fotos: Genesis Die Topversion kommt auf 320 kW/435 PS Gesamtleistung und ein Drehmoment von 605 Newtonmetern. Statt konventioneller Seitenspiegel sind Kameras verbaut, deren Bild auf zwei Bildschirme in den Türen übertragen wird. 1 / 7

Auf der längeren Testfahrt auf Autobahn, Landstrasse und in der Stadt fiel ausserdem der gute Realverbrauch auf. Man kann den GV60 problemlos so fahren, dass er mindestens 400 Kilometer Reichweite schafft. Es sei denn, man gibt auf der (noch freien) deutschen Autobahn zu häufig dem Drang nach, die Muskeln spielen zu lassen. Dann schmilzt der Stromvorrat wie bei jedem E-Auto wie Butter in der Sonne. Zumal man per Boost-Knopf die Leistung für 10 Sekunden sogar um weitere 40 kW/65 PS und knapp 100 Newtonmeter anheben kann. Spätestens dann erfreut man sich auch am elektronischen Sperrdifferenzial, das den Grip zwischen den beiden Achsen optimiert.

Theoretisch in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent

Neigt sich der Energievorrat in den Akkus dem Ende zu, kommt eine weitere Fähigkeit des Genesis zum Tragen, die er mit seinen Schwestermodellen gemeinsam hat: seine Ladefähigkeiten. Dank seines Schnellladesystems mit bis zu 800 Volt Spannung kann der Koreaner an einer 350-kW-Box theoretisch in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden. Wenn man denn einen solchen Schnelllader findet und dieser auch frei ist.

In der Praxis wird man daher jedoch eher auf die komfortablen Gleitfähigkeiten des GV60 setzen wollen und versuchen, mit zartem «Gasfuss» die Rekuperation zu optimieren. Denn ein Stromer fährt zwar vor allem zurzeit günstiger als ein Verbrenner, aber auch Strom kostet Geld. Und Energie zu sparen, sollte derzeit sowieso zuoberst auf dem Pflichtenheft stehen.

Also lehnen wir uns ins Gestühl und geniessen das fast lautlose Gleiten im gut gedämmten Genesis, aber auch sein wertiges Interieur und die hochwertige Verarbeitung. Günstig ist das Vergnügen nicht und selbst die 71’000 Euro für das Spitzenmodell müssen noch nicht das Ende sein, es bleiben noch Extras für einige Tausend Euro anzukreuzen. Auch in dieser Hinsicht ist der GV60 also schon ein richtiges Premium-Auto.

