Baselland im nationalen Fokus – Durch Megaevent soll Velolobby noch mehr gefördert werden Im kommenden Jahr wird eine Etappe der Tour de Suisse in Aesch enden. Der Anlass wird für Kanton und Gemeinde eine teure Sache, über die man aber noch in zehn Jahren sprechen soll. Benjamin Wirth

Freuen sich auf den Grossanlass (v. l. n. r.): Conrad Ammann (CEO Primeo Energie), Eveline Sprecher, (Aeschemer Gemeindepräsidentin), Thomas Beugger (Leiter Baselbieter Sportamt), Oliver Senn (Tourdirektor Tour de Suisse), Dominik Häring (OK-Präsident). Foto: Lucia Hunziker

Die ganze Schweiz blickt im Sommer 2022 aufs Baselbiet. Nebst dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln wird eine Etappe der Tour de Suisse durch Aesch führen und dort enden. Bereits jetzt sind Gemeinde und Kanton voller Vorfreude auf das weltbekannte Radrennen, obwohl dieses in der Vergangenheit schon häufiger in der Region haltgemacht hat – letztmals 2019 in Arlesheim und Münchenstein.

Auch Oliver Senn, nationaler Tourdirektor, findet die aktuell spürbare Begeisterung aussergewöhnlich. «Ein solches Set-up wie hier gab es überhaupt noch nie», hebt er am Dienstag im Zuge eines Informationsanlasses hervor. Das Baselbiet sei ein enorm velobegeisterter Kanton mit einer schönen Gegend. «Mit der Tour de Suisse wollen wir weitere Menschen aus der Region für den Radsport gewinnen und die Velointeressen noch mehr fördern», sagt Senn. Im Landkanton gebe es bereits 19 Veloclubs. Weitere, so hoffe er, sollten spätestens nach dem Megaevent im kommenden Jahr folgen.

Meilenstein für Kanton

In Aesch wird entweder am 13. oder am 14. Juni 2022 ein Etappensieger gekürt. Der Ball liegt derzeit beim Kanton und bei der Gemeinde. «Die Fülle an Grossanlässen im kommenden Jahr ist eine grosse Herausforderung für uns», sagt Thomas Beugger, Leiter des Baselbieter Sportamts. Doch dieses Rampenlicht tue der Region nur gut. «2022 erreichen wir einige Meilensteine, was uns sehr glücklich macht.»

Für dieses Glück muss jedoch noch einiges getan werden. Das Organisationskomitee (OK), das den Event auf die Beine stellen soll, wird angeführt von Gemeindekommissionspräsident Dominik Häring (FDP). Druck verspüre er keinen. «Alle sind bereits jetzt im Velofieber», sagt er und fügt an: «Mir kommt es vor, als habe sich jeder Aescher in den letzten Monaten ein Velo gekauft und radle damit herum.» In Wirklichkeit kommt auf das OK in den nächsten zwölf Monaten aber viel Arbeit zu. Einige Fragen gilt es noch zu klären.

Noch nicht definiert sind etwa die exakten Ausgaben, durch die der Megaevent finanziert werden soll. «Eine grobe Preisschätzung ist schwierig», erklärt Häring. Doch: «Das Budget wird sicher im sechsstelligen Bereich sein, etwa 300’000 Franken.» Einen Grossteil davon übernehme der Hauptsponsor Primeo Energie.

Der Münchensteiner Energieversorger ist vor einigen Jahren eine Partnerschaft mit der Landesrundfahrt eingegangen und unterstützt das OK nun bei der Planung. Darüber hinaus würden auch die Gemeinde und der Kanton rund 50’000 Franken dazuzahlen. «Die endgültige Finanzierung muss aber noch besprochen werden», so Häring.

Die Primarschüler des Neumattschulhauses testen die Rennstrecke in Aesch, wo in einem Jahr die Spitzensportler durchfahren werden. Foto: Lucia Hunziker

Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher (SP) wünscht sich, dass die Etappenfahrt für das ganze Dorf ein Fest werden solle, worüber man auch in zehn Jahren noch spreche. Bereits jetzt durften rund 60 Primarschüler des Neumattschulhauses die Rennstrecke testen, auf der in einem Jahr die Spitzensportler durchfahren werden.

«Durch die Tour de Suisse erhalten wir Gelegenheit, der Schweiz zu zeigen, wie attraktiv Aesch ist», sagt Sprecher. Für die Region sei es wichtig, sich auch der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Als die Anfrage beim Gemeinderat eintraf, habe man deswegen keinen Moment gezögert und sofort zugesagt.

