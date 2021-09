Auftakt zum Kinoherbst – «Dune» und der ewige Fluch Ab ins krachende Science-Fiction-Epos «Dune», rein in die verzweifelte Psyche von Lady Di mit «Spencer»: Diese Filme, die in Venedig Premiere feierten, machen wieder richtig Lust auf Kino. Hans Jürg Zinsli

Schöne neue Wüstenwelt: Paul Atreides (Timothée Chalamet) und seine Mutter Jessica (Rebecca Ferguson) im Film «Dune». Foto: Warner Bros.

«Das ist nur der Anfang», sagt Chani (Zendaya) vom Wüstenvolk der Fremen nach 155 Minuten. Man kann das als Versprechen für Fortsetzungen dieses Science-Fiction-Epos nehmen, aber auch als untertreibende Zusammenfassung dessen, was wir da an der Weltpremiere in Venedig gesehen haben, wo die US-Stars wieder ein und aus gehen, als sei das ganz normal.

«Dune», das ist eine ohrenbetäubende Schlacht um die Vorherrschaft auf dem Planeten Arrakis, wohin das Haus Atreides im Jahr 10191 verwaltungshalber entsandt wird, um den Abbau des kostbaren Spice zu überwachen. Dieses Spice ist Droge, Lebensverlängerung und Reisebeschleuniger in einem. Und weil das alles Macht bedeutet, sind die bisherigen Verwalter – die ansonsten gefühlsimmunen Harkonnen – doch ein bisschen sauer.