Gemeindeversammlung entscheidet – Duggingen streitet sich um letztes gemeindeeigenes Land Am Mittwoch stimmt die Dugginger Gemeindeversammlung darüber ab, ob das Grundstück Hofaggerbüne verkauft oder für den gemeinnützigen Wohnbau genutzt wird. Lea Buser

Um dieses Stück Land streitet sich Duggingen: Die Hofaggerbüne. Foto: zvg

«Es geht uns um den uneigennützigen Einsatz für dieses Stück Land», sagt Balz Wiederkehr von der Interessengemeinschaft Hofaggerbüne. Er setzt sich für einen gemeinnützigen Gebrauch der letzten Landreserve der Gemeinde Duggingen ein.

Die Gemeinde möchte das Grundstück Hofaggerbüne hingegen verkaufen, um damit die geplante neue Mehrzweckhalle sowie den Treppenturm mit Lift vom Bahnhof auf die Dorfebene zu finanzieren. «Sie wollen es an einen renditeinteressierten Investor verkaufen», sagt Balz Wiederkehr, «dagegen haben wir uns die letzten Jahre gewehrt, denn es geht nicht nur um Geld. Für uns sind die sozialen Aspekte weit tragender.»

Denn die IG Hofaggerbüne will, dass das Land für den gemeinnützigen Wohnbau genutzt wird, und hat deshalb nach mehreren Gesprächen mit der Gemeinde einen entsprechenden Antrag für die kommende Gemeindeversammlung am Mittwoch eingereicht. Wird der Antrag angenommen, ist die Gemeinde verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten eine Vorlage auszuarbeiten.

«Soziale Aspekte weit tragender»

Auf dem Grundstück sollen bezahlbare Mietwohnungen entstehen, um insbesondere die jüngeren und älteren Generationen in Duggingen zu behalten, so die Interessengemeinschaft. Dieses Anliegen finde in der Gemeinde seit Jahrzehnten einen grossen Konsens, sei aber noch nie mit einem konkreten Projekt verwirklicht worden, sagt Balz Wiederkehr.

Ausserdem fordert die IG, das Land solle im Baurecht abgegeben werden. Auf diese Weise sind die Parzellen nicht endgültig verkauft, und die Gemeinde könne von einem langfristigen Wertzuwachs profitieren. «Wir sind schon länger in Kontakt mit einem gemeinnützigen Wohnbauträger, der nach wie vor Interesse hat, sich in dieser Sache zu engagieren», sagt Wiederkehr.

Man möchte sich nicht gegen die anderen beiden Projekte – Mehrzweckhalle und Treppenturm mit Lift – stellen. «Dass diese aber mit dem Verkauf des Landes finanziert werden sollen, ist für uns nicht akzeptabel», sagt Balz Wiederkehr.

130’000 Franken Mehrkosten

Für die Finanzierung dieser beiden Projekte benötige man jedoch Kapital, sagt der Dugginger Gemeinderat Matthias Gysin. Der Gemeinderat ist deshalb dagegen, dass der Antrag an der Versammlung als erheblich erklärt wird.

Die Gemeinde hat das unabhängige Beratungsunternehmen Wüest Partner aus Zürich berechnen lassen, welche finanziellen Auswirkungen ein Verkauf und die Abgabe im Baurecht unter Berücksichtigung der Gemeinnützigkeit haben. Im Fall einer Umsetzung entsprechend dem eingereichten Antrag würden sich demnach gegenüber einem normalen Verkauf Mehrkosten von 130’000 Franken pro Jahr ergeben. «Das ist für ein kleines Dorf wie Duggingen eine erhebliche Summe», sagt Gysin.

Gemäss dem Gemeinderat würden ältere und jüngere Menschen auch von einem Verkauf profitieren. Auf dem Areal soll Wohnen auf Basis eines sogenannten Quartierplanverfahrens realisiert werden. Im entsprechenden Reglement seien Wohnungsgrössen und -formen vorgesehen, die sich speziell auch für ältere und jüngere Menschen eignen würden, sagt die Gemeinde. Der Quartierplan soll an einer der nächsten Gemeindeversammlungen zur Abstimmung kommen.

Kein Kompromiss

Zudem lehne der Gemeinderat die Idee des gemeinnützigen Wohnbaus nicht grundsätzlich ab, heisst es auf Anfrage. Es könne durchaus in Betracht gezogen werden, dass ein Teil des Areals gemeinnützig und auf Baurechtsbasis überbaut werde.

Während der bisherigen Gespräche mit der IG Hofaggerbüne hat der Gemeinderat beispielsweise vorgeschlagen, eines der drei Gebäude dem gemeinnützigen Wohnungsbau zu widmen.

Die Interessengemeinschaft wollte sich jedoch nicht in der Mitte treffen: «Es macht organisatorisch, bautechnisch und von der sozialen Grundstruktur her keinen Sinn, in dieser Sache einen politischen Kompromiss einzugehen», sagt Balz Wiederkehr.

Mit der Verantwortung, die man gerade gegenüber der jüngeren Generation trage, bestehe das einzig Richtige darin, dieses Grundstück als Einheit zu behandeln.

Balz Wiederkehr gibt sich optimistisch, dass der Antrag angenommen wird, man habe ein gutes Echo ausgelöst.

