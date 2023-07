Reisedetailhandel – Dufry und der chinesische Riese Zollfreies Shoppen steht an einem wichtigen Wendepunkt. Dufry hat gute Karten, doch Anleger warten bisher vergeblich auf einen Schub. Simone Stern Alexander Trentin Ivo Ruch

Haikou International Duty Free City: das weltgrösste Einkaufsparadies ohne Steuern. Bild: Luo Yunfei/China News Service/VCG via Getty Images

Sie nennen es das chinesische Hawaii. Umrahmt von Palmen und gebaut in der Form einer Begonienblüte, steht die Haikou International Duty Free City auf der tropischen Ferieninsel Hainan im Süden Chinas. Es ist das weltgrösste Einkaufsparadies ohne Steuern: 280’000 Quadratmeter Verkaufsfläche, also sechsmal so gross wie das Zürcher Shoppingcenter Sihlcity, 800 Marken, dazu ein Spa, Hotels und Büros. Hier wird die Zukunft des zollfreien Einkaufens sichtbar.