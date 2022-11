Budget Oberdorf – Düstere Aussichten Der Oberdörfer Gemeinderat wird sich etwas einfallen lassen müssen. Nacheigenen Angaben droht die Überschuldung. Daniel Aenishänslin

Es wird knapp in Oberdorf. Foto: Moritz Hager

Das Budget der Gemeinde Oberdorf sieht 2023 ein Defizit voraus. Der Gemeinderat rechnet mit einem Minus von 378'635 Franken. Das Budget 2023 prognostiziert bei einem Aufwand von 12'253'899 Franken und einem Ertrag von 11'875'264 Franken. Gemäss Aufgaben- und Finanzplan 2024 bis 2027 werden jährliche Defizite rund 1 Million Franken vorausgesehen. Damit droht Ende 21026 eine Überschuldung, wie der Gemeinderat in einer Medienmitteilung bekannt gibt.

Mehrere Entwicklungen sollen Oberdorf belasten. «In Folge des Krieges in der Ukraine mussten die Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten berücksichtigt werden», fügt der Gemeinderat an. Auch steigende Löhne infolge der Teuerung oder höhere Energiepreise täten das Ihre dazu.

Der Gemeinderat gehe in seiner Planung grundsätzlich von steigenden Bildungsausgaben und höheren Aufwendungen für die ambulante Alterspflege aus. «Wie nachhaltig die Stabilisierung des Ausgabenwachstums im Bereich der Sozialen Sicherheit ist, kann nicht antizipiert werden», so der Gemeinderat. Grosse Investitionstätigkeit belaste den Haushalt nicht nur in Form von steigendem Zinsaufwand, sondern auch in Form von höherem Abschreibungsaufwand.

Gleichbleibende Steuereinnahmen

Medienmitteilung

Nettoinvestitionen von 2.2 Million Franken

Die Nettoinvestitionen von 2'219'000 Franken erreichen das Budget des Vorjahres. Investiert

wird in den Hoch- und Tiefbau. In die Gemeindestrassen sollen netto 670’000 Franken, in die

Wasserversorgung netto rund 440’000 Franken, in das Verwaltungsgebäude netto 600’000

Franken und in die Schulraumerweiterung netto 461'000 Franken investiert werden.

Düstere Aussichten



Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.