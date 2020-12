Rechtshilfe zum Impfbeginn – Dürfen Arbeitgeber oder Airlines eine Corona-Impfpflicht verordnen? Was Angestellte und Konsumenten über ihre Rechte wissen müssen. Bernhard Kislig

Erin Lilly arbeitet in der Alterspflege und erhielt als eine der ersten Personen in England eine Corona-Impfung. Foto: Hugh Hastings (Getty Images)

Am Samstag wurde der Impfstoff von Pfizer und Biontech in der Schweiz zugelassen. Die Impfungen sollen rasch beginnen. Es gibt Dienstleister wie die australische Fluggesellschaft Qantas, die bereits eine Impfpflicht für Passagiere angekündigt hat. Zudem dürften in gewissen Branchen und Unternehmen Angestellte aufgefordert werden, sich impfen zu lassen. Die folgende Übersicht zeigt, was rechtlich zulässig ist und was nicht.

Darf ein Unternehmen von seinen Angestellten eine Impfung verlangen?

Nicht generell. Aber in Ausnahmekonstellationen kann das Weisungsrecht Arbeitgebern das Recht verschaffen, von bestimmten Angestellten eine Impfung zu verlangen. Doch Weisungen müssen verhältnismässig sein und auch die Eigeninteressen der Angestellten berücksichtigen. Das lässt Raum für Interpretationen. Laut Roger Rudolph, Professor an der Universität Zürich und Experte für Arbeitsrecht, darf ein Arbeitgeber nicht flächendeckend eine Impfpflicht verordnen. Wenn es aber um Mitarbeitende geht, die intensiven Kontakt zu gefährdeten Patienten oder anderen vulnerablen Personen haben, hält er eine solche Pflicht für rechtlich vertretbar. Ähnlich hat es auch das Verwaltungsgericht St. Gallen gesehen, als es 2006 die Entlassung einer Rotkreuz-Helferin am Kantonsspital St. Gallen für zulässig erklärt hat, nachdem diese eine Hepatitis-B-Impfung verweigert hatte. Demnach darf zum Beispiel von Pflegepersonal im Altersheim erwartet werden, dass es sich gegen Corona impft. Voraussetzung ist allerdings, dass die Impfung sicher ist und nicht mit ernsthaften Nebenwirkungen gerechnet werden muss.

Können Angestellte zu einer Impfung gezwungen werden?

Nein, es darf niemand gegen seinen Willen geimpft werden.

Welche Konsequenzen drohen Angestellten, die eine Impfung verweigern?

In der Schweiz gibt es kein Gesetz, das für Impfverweigerer Sanktionen vorsieht. Arbeitgeber können aber impfunwillige Angestellte, von denen ein erhöhtes Gefährdungspotenzial ausgeht, von ihrer bisherigen Tätigkeit abziehen und an eine andere Stelle versetzen, wie Arbeitsrechtler Roger Rudolph erläutert. Unter Umständen droht gar eine Entlassung, zum Beispiel wenn eine Versetzung nicht möglich ist.

Muss sich ein Angestellter impfen lassen, der Corona bereits auskuriert hat?

Für Roger Rudolph lässt sich dies heute noch nicht zuverlässig beurteilen. Eine allfällige Befreiung von der Impfpflicht wäre nur denkbar, wenn von genesenen Angestellten sicher keine Ansteckungsgefahr ausgeht.

Dürfen Fluggesellschaften oder andere Dienstleister eine Impfpflicht durchsetzen?

Die Fluggesellschaft Qantas hat angekündigt, nur noch geimpfte Passagiere zu befördern. Wenn sich eine solche Impfpflicht bei verschiedenen Dienstleistern durchsetzt, dürfte sich manch ein Impfskeptiker bald einmal diskriminiert fühlen. Ist eine solche Vorzugsbehandlung für geimpfte Personen rechtlich zulässig? «Davon gehe ich aus», sagt Roger Rudolph. Er stützt sich dabei auf die Vertragsfreiheit im Privatrecht. «Unternehmen wie auch Privatpersonen dürfen grundsätzlich frei wählen, mit wem und unter welchen Bedingungen sie einen Vertrag abschliessen wollen.»

Die Rechtslage sei allerdings nicht eindeutig, ergänzt Rudolph. So gebe es etwa im Bereich des öffentlichen Verkehrs Transportpflichten. Generell unzulässig sind persönlichkeitsverletzende Diskriminierungen wie zum Beispiel aufgrund der Hautfarbe oder Religion. Für Rudolph stellt das Beharren auf einer Impfung zum Schutz Dritter keine solche Diskriminierung dar, jedenfalls nicht in einer akuten Pandemiesituation und wenn von einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgegangen werden muss. Selbst wer die Krankheit bereits überstanden habe und als immun gelte, müsse faktisch damit rechnen, der Impfpflicht einer Airline nachzukommen, oder auf den Flug verzichten.