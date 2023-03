Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Du musst deine Komfortzone verlassen! Dieser kurze Satz ist uns wohl allen schon einmal begegnet. Aber stimmt er überhaupt? Mikael Krogerus Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Der Satz «Outside your comfort zone is where the magic happens» besagt, dass Gewohnheit das Gegenteil von Veränderung ist. Wenn wir es uns «gemütlich» machen, Herausforderungen durch Routinen ersetzen und neue Erfahrungen durch Netflix, entwickeln wir uns nicht mehr weiter. Man muss im Leben manchmal ein Risiko eingehen. Sonst besteht es bloss aus Träumen, die nie wahr werden.