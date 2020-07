Die Schutzmaske: Es ist zu hoffen, dass sie durch die Pflicht zum alltäglichen Accessoire wird. Foto: Enzo Lopardo

Seit ein paar Tagen wissen wir: Wer am Montag in ein öffentliches Verkehrsmittel einsteigen will, muss sich eine Schutzmaske aufziehen. Auch die Gründe dafür kennen wir: Die Zahl der mit Corona infizierten Personen ist wieder gestiegen, es könnte eine zweite Welle geben – zumindest, wenn nichts getan wird, um sie abzuwenden. Und doch scheinen die Masken für die Schweizer schlimmer als eine Ausgangssperre.