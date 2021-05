Nachruf – «Du konntest laut werden – in deiner stillen Art» Jürg Meyer (82), promovierter Jurist, SP-Grossrat und langjähriger Redaktor der «Basler Zeitung», hat sich ein Leben lang für die sozial Schwachen eingesetzt. Am 28. April ist er verstorben. -minu

Jürg Meyer, geboren am 5.6.1938, war von 1969 bis 2003 Journalist bei der «National-Zeitung» und der «Basler Zeitung».

Lieber Jürg,

als wir uns erstmals im dunklen Redaktionsgang der alten «National-Zeitung» am Aeschenplatz begegneten, trugst du einen dicken Norwegerpullover. Handgestrickt. Es war Sommer. Und wie immer stickig heiss auf der Redaktion.

Du lachtest mich an. Holtest Anlauf. Stelltest dich vor: «Jürg Meyer …» Dann wieder das Lachen in den Augen. Und du tipptest auf den wollenen Pulli: «Von meiner Mutter …»

Schon bald war mir klar: Äusserlichkeiten liessen dich kalt. Du gabst nichts auf Kittel und Krawatte – das war das Outfit der politischen Redaktoren (es gab noch keine -Innen) der frühen 1970-er. Du aber warst einfach du: Jürg Meyer im Strickpullover. Mit diesen immer lachenden Augen. Und mit dem grossen Herzen für Gerechtigkeit.

Du hast in der Zeitung über die Geschäfte des Grossen Rats geschrieben (auch dort: im Pullover). Daneben hast du im «Ratstübli» schriftlich Ratschläge an Mieter verteilt (die Mietpolitik war ein wichtiger Teil deines politischen Lebens) – aber wenn es darum ging, über ein spektakuläres Thema in der Sozialpolitik einen Kommentar zu schreiben, drängten sich die Herren (noch immer keine Damen) in der Redaktion vor. Schoben dich auf die Seite. Und hauten selber in die Tasten. Sie hatten das Renommee – du aber die Erfahrung.

Es war dann Toya Maissen, deine politische Mistreiterin, die sich für dich starkmachte und dafür schaute, dass du zumindest den Mindestlohn bekommst. Denn du hast wohl «Gerechtigkeit für alle» grossgeschrieben. Und dich auch immer für die Schwachen eingesetzt. Für dich selber aber hast du nie kämpfen können. Gut. Brauchtest du auch nicht – denn du warst Jürg Meyer. Von den Intellektuellen belächelt – von den sozial Schwachen geliebt. Es kümmerte dich beides nicht – immer nur das eine: das Wohlergehen aller Menschen. Du hast Zähne gezeigt, wenn das soziale Netz Löcher zeigte. Und du hast diese Löcher immer wieder zu flicken versucht.

Natürlich warst du «der rote Jürg». SPler mit Leib und Herz. Linksdenker. Aber du warst auch das soziale Gewissen dieser Partei – du warst authentisch. Denn du wusstest, wovon du schriebst.

Jeden Tag sahst du die Ungerechtigkeiten um dich herum. Du wurdest mit den Problemen der Randständigen direkt konfrontiert – denn du warst nie ein Schreibtisch-Politiker. Auch keiner, der das Kopfnicken seiner Parteigenossen suchte. Du warst vielmehr mitten im Leben derjenigen, denen es mies ging. Und denen du mitunter die letzte Hoffnung warst.

Als 1974 wieder einmal über eine Überfremdungsinitiative abgestimmt werden musste, hast du mich bei meiner Ehre gepackt: «Du kannst politisch nicht immer abseitsstehen – tu etwas!» Zusammen haben wir eine Serie geschrieben, in der wir den Lesern die Angst vor dem «Fremden» nehmen wollten. Und ausländische Familien porträtierten – um zu zeigen: Sie leben wie du und ich. Es sind einfach nur Menschen …

Du hast viel für deine Partei getan – aber du bist auch von den anderen Lagern respektiert und für deine Arbeit bewundert worden. Es war deine «Echtheit», diese Authentizität, die dir von links bis rechts Respekt einbrachte. Das Reden hat dir Mühe bereitet – der Kampf, für andere da zu sein, nicht. Da konntest du laut werden – in deiner stillen Art.

Von 2007 bis 2020 bist du dann für die SP in diesem Rat gesessen, über den du in jungen Jahren geschrieben hast. Du hast dich auch hier gegen Ungerechtigkeiten eingesetzt – und hast aufgedeckt, dass in einem reichen Land Ungerechtigkeit herrschen kann, so wie du es bereits mehr als 30 Jahre zuvor in deinem Buch «Armut in der Schweiz» beschrieben hast.

Eine kleine Szene hat mir, als du jung auf der Redaktion warst, gezeigt, wie bei Jürg Meyer das «soziale Herz» schlägt: Du hast immer wieder Randständige in deinem kleinen Büro empfangen, um ihre Sorgen anzuhören. Und die Menschen zu beraten. Meistens ging es um Geld.

Eine Familie war eines Tages ebenfalls bei dir. Ich weiss nicht, worum es ging – aber du hast dein Portemonnaie geöffnet. Und ihnen geholfen. «Kannst du das abrechnen?», habe ich später naiv gefragt. Und wieder haben deine Augen gelächelt: «Wer helfen kann, darf nicht abrechnen …»

Du hast uns verlassen – mit dir geht ein politisches Stück «Anstand und Menschlichkeit» über den Regenbogen. Ich werde nicht nur deinen Norwegerpullover vermissen – wir alle trauern durch deinen Tod dem sozialen Gewissen und der politischen Anständigkeit nach …



