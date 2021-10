Diversität in der IT – «Du bist doch viel zu hübsch, um Informatik zu studieren» Die Zukunft ist digital und noch in Männerhand: 82 Prozent der Beschäftigten in der IT sind Männer. Drei Informatik- und Technikstudentinnen erklären, woran das liegen könnte. Anielle Peterhans

Es brauche in allen Teams Männer und Frauen, eben genau weil Frauen anders ticken, sagt Alexandra Hasler. Sie studiert Maschinenbau an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Foto: Urs Jaudas

Fast jeder im Saal kennt ihren Namen. Links, rechts, vor und hinter ihr sitzen nur Männer. Sie konzentriert sich auf die Worte des Mathematikprofessors. Ihr Banknachbar will ihr helfen. Er «übersetzt» die Vorlesung in andere Worte. Für sie, die Frau. Damit sie folgen kann.

Nett gemeint vielleicht. Aber halt auch ziemlich sexistisch.

Solche sexistische Erfahrungen basieren auf Vorurteilen. Trotz vielen Bemühungen sind in der Techbranche Klischees ausgeprägt und hartnäckig. Und das mit Folgen: Über alle Ebenen sind in der Schweizer Techbranche nur gerade 18 Prozent der Erwerbstätigen weiblich. Sie verdienen durchschnittlich 22 Prozent weniger als Männer. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie des Schweizer Software- und Serviceunternehmens Comitas, der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften und des Network of Women in Computer Science.