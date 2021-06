Direktimport von Gemüse – Druck aus Deutschland wegen neuer Zollrichtlinie Die Eidgenössische Zollverwaltung will, dass ab Januar 2022 badische Gemüsebauern nicht mehr wie bis anhin unkompliziert in Basel ihr Gemüse verkaufen können. Nun muss sich auch die deutsche Bundesregierung mit der geplanten Schweizer Restriktion befassen. Mischa Hauswirth

Für badische Gemüseproduzenten unweit der Schweizer Grenze ist das Geschäft mit Basel nicht nur Jahrhunderte alt, sondern auch existenziell. Die Weiterführung steht auf der Kippe. Foto: zvg

Mit den Import- respektive Zollstreitigkeiten zwischen der Schweiz und badischen Gemüsebauern in Grenznähe wird sich nun auch die deutsche Bundesregierung befassen müssen. Der Lörracher Bundestagsabgeordnete Gerhard Zickenheiner (Grüne/Bündnis 90) hat eine «Schriftliche Frage» eingereicht. Zickenheiner will wissen, ob die Bundesregierung die rechtliche Auffassung von Markus Schefer von der Universität Basel teilt. Dieser hatte für das Basler Präsidialdepartement ein juristisches Gutachten verfasst.

Darin kommt Schefer zum Schluss, «dass die bisherige Praxis der Zollbefreiung und Zollerleichterung von Marktgütern in der Grenzzone im Dreiländereck in keiner Weise das Zollgesetz oder die Zollverordnung verletzt». Zickenheiner möchte deshalb von der Bundesregierung wissen, was sie zu tun gedenke, falls sie die Auffassung des Rechtsgutachtens teilt und keine Rechtsverletzung vorliegt.