Rüge der UNO – Druck auf die Schweiz wegen fehlendem Folterverbot steigt Noch immer ist Folter in der Schweiz nicht explizit verboten. Die internationale Kritik daran wird lauter – und könnte nun etwas bewirken. Philippe Reichen aus Genf

Ist es Folter, wenn Häftlinge in der Schweiz über lange Zeit isoliert in engen Gefängniszellen leben müssen? Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Die Schweiz ist kein Folterstaat. Trotzdem ist das Land vor Folter nicht gefeit. Verdachtsfälle tauchen immer wieder auf. Zum Beispiel wenn in Asylheimen Securitas-Mitarbeiter Asylsuchende spitalreif prügeln oder bei Minustemperaturen in einen Container sperren. Oder wenn Häftlinge über lange Zeit isoliert in engen Gefängniszellen leben müssen. Dies könnten gemäss Strafrechtlern Folterdelikte sein. Im Fall des Zürcher Straftäters Brian erstatteten Anwälte 2022 Strafanzeige gegen die Verantwortlichen des Strafvollzugs, weil ihr Klient aus ihrer Sicht unter einem unmenschlichen, folterähnlichen Haftregime lebte.