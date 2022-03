China-Experte im Interview – Droht uns auch im Verhältnis zu China ein böses Erwachen? Der Westen unterschätze die sicherheitspolitische Gefahr, die von Peking ausgehe, sagt Mikko Huotari. Im Gespräch erklärt er, woher die Fehlwahrnehmung kommt. Lea Sahay, Peking , Kai Strittmatter, Kopenhagen

«Die chinesisch-russische Partnerschaft und gemeinsame Ablehnung des Westens birgt eine der grössten strategischen Herausforderungen der letzten 30 Jahre»: Wladimir Putin und Xi Jinping bei einer Zeremonie vor der Grossen Halle des Volkes in Peking im Juni 2018. Foto: Greg Baker (AFP/Getty Images)

Nach mehreren Verschiebungen findet am Freitag nach langer Zeit wieder ein EU-China-Gipfel statt, per Videokonferenz. Mitten im Krieg, das war so nicht geplant. Wie schätzt eine der wichtigsten China-Denkfabriken das Verhältnis zwischen China und Europa ein? Mikko Huotari, Direktor des Mercator Institute for China Studies (Merics), gibt Antworten.