Ende der Corona-Massnahmen – Droht nun eine Welle mit Omikron-Zweitinfektionen? Mit dem Wegfallen der letzten Corona-Massnahmen befürchten viele Menschen, dass sie sich erneut anstecken könnten. Zurecht? Würde ein zweiter Booster helfen? Antworten. Felix Straumann

Wer jetzt erneut erkältet ist, hat nicht unbedingt eine Omikron-Reinfektion. Foto: Getty Images/Cavan Images RF

Gibt es tatsächlich Mehrfachansteckungen durch Omikron?

Ja, es gibt sie. Fachleute bestätigen, was man aus dem persönlichen Umfeld und auf Social Media erfährt: Omikron kann zweimal zuschlagen. Verschiedene solche Fälle kennt beispielsweise Huldrych Günthard, stellvertretender Direktor der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich (USZ). «Es sind Personen, die im Januar und jetzt nochmals positiv getestet worden sind», erzählt er. An einer Pressekonferenz vergangene Woche berichtete auch Impfkommissionspräsident Christoph Berger von einem Dreifachgeimpften, der zweimal mit Omikron angesteckt wurde.