Ökonomische Folgen des Kriegs – Droht der Weltwirtschaft der ganz grosse Crash? Der Krieg in der Ukraine trifft die Wirtschaft zu einem heiklen Zeitpunkt. Der coronabedingte Konjunktureinbruch ist längst nicht überwunden. Erste Experten befürchten einen Albtraum. Claus Hulverscheidt

Die Spannbreite der möglichen ökonomischen Folgen des Krieges ist mindestens so groß, wie dieses Containerschifflang ist. Foto: Robin Utrecht/AFP

Wer vor nicht einmal zwei Wochen Konjunkturforscher nach den grössten Risiken für eine gedeihliche Entwicklung der Weltwirtschaft fragte, der bekam zumeist drei Stichworte zu hören: Corona, Lieferengpässe, Inflation.

Alles in allem aber, so hiess es übereinstimmend, stehe nach dem Abflauen der jüngsten Corona-Welle einem kräftigen Aufschwung nichts mehr im Wege.



Wenige Tage und einen Invasionsbefehl des Kriegsherrn Wladimir Putin später haben sich sämtliche Prognosen «in Luft aufgelöst», wie Rüdiger Bachmann, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Notre-Dame-Universität im US-Bundesstaat Indiana, einräumt.