Wende in US-Geldpolitik – Droht der Schweiz nun auch die Zinsexplosion? Um die Inflation zu bekämpfen, hat die US-Notenbank den Leitzins angehoben. Was bedeutet das für die Schweiz? Werden Hypotheken bald teurer? Die wichtigsten Antworten. Bianca Lüthy Armin Müller Urs Jaudas Foto

Die Zinserhöhung der US-Nationalbank lässt den Schweizer Immobilienmarkt vorerst kalt. Foto: Urs Jaudas

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins das erste Mal seit über drei Jahren erhöht. Neu liegt er bei 0,25 bis 0,5 Prozent und ist ein Viertelprozentpunkt höher als in den letzten Monaten. Aufgrund der starken Inflation in den USA strebt die Notenbank mit der Zinserhöhung eine grundlegende Wende ihrer Geldpolitik an und verabschiedet sich von ihrer Nullzinspolitik.