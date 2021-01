YB gegen Lausanne abgesagt – Droht dem Schweizer Cup jetzt das Aus? Lausanne in Quarantäne, die Partie vom Mittwoch verschoben. Bei Terminkollisionen wird die Meisterschaft höher gewichtet als der Cup, der deshalb in diesem Jahr ausfallen könnte. Dominic Wuillemin

Kein Sieger 2021? Das könnte plötzlich noch zur Realität werden. Foto: Christian Pfander

Die Young Boys befinden sich am Mittwochnachmittag im Hotel, als sie die Nachricht erreicht. Das Heimspiel am Abend gegen Lausanne kann nicht stattfinden. Mehrere Teammitglieder der Westschweizer wurden in den letzten Tagen positiv auf Covid-19 getestet. Der Waadtländer Kantonsarzt hat am Mittwoch die gesamte Mannschaft und die Betreuer des Clubs unter Quarantäne gestellt. Noch ist unklar, für wie lange.

Die Young Boys fahren nach Bekanntwerden der Verschiebung zurück zum Stadion. Sie absolvieren ein intensives Training. Danach ist für sie der Arbeitstag beendet. Wichtige Fragen bleiben aber.