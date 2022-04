Explosion auf russischem Kreuzer – Droht das Schwarze Meer zum Kriegs­schauplatz zu werden? Das wichtigste Schiff von Russlands Schwarzmeerflotte ist offenbar kampfunfähig. Warum die ukrainische Küste und die Gewässer davor von besonderer Bedeutung sind. Christiane Schlötzer aus Istanbul

25. März 2022: Der Strand der ukrainischen Hafenstadt Odessa wird zur militarisierten Zone. Foto: Imago/Zuma Wire Soldaten bewachen den Strand in Erwartung eines russischen Angriffs. Foto: Imago/Zuma Wire … die sie am Strand von Odessa eigenhändig füllen. Foto: AFP 1 / 4

Einmal Istanbul–Odessa und zurück, und dazwischen ein Nachtessen mit Freunden in einem schicken Restaurant mit Meerblick. So war das – vor dem Krieg. Turkish Airlines flog in weniger als 90 Minuten übers Schwarze Meer und war stets gut gebucht, weil Türken für die Ukraine schon seit zehn Jahren weder Pass noch Visum brauchen, anders als für einen Trip nach Zürich oder Mailand.