Pflanzenschutz im Baselbiet – Drohnen statt Traktoren In der Gemeinde Aesch entsteht ein nationales Kompetenzzentrum für ökologische Landwirtschaft. Lösen schon bald elektrische Stromstösse herkömmliche chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel ab? Kurt Tschan

Hinter der Landi in Aesch am Nordring 4 wird geforscht. Die Kundinnen und Kunden merken davon allerdings wenig. Foto: Kurt Tschan

Die neue Forschungsabteilung der Fenaco, die am Donnerstag offiziell eingeweiht wurde, liegt gleich hinter der Landi in Aesch am Nordring 4. Auf drei Stockwerken eingemietet hat sich hier Agroline Bioprotect. Rund dreissig Spezialistinnen und Spezialisten arbeiten an Themen wie Wildbienen-Bestäubung, digitalem Monitoring im Vorratsschutz, Nützlingsausbringung durch Drohnen oder Unkrauterkennung mittels künstlicher Intelligenz.

«Wir stehen in einem Technologietransfer.» Fenaco-Chef Martin Keller

Agroline Bioprotect hat den Auftrag, den jährlich um 15 Prozent steigenden Bedarf an alternativen Pflanzenschutzmethoden zu befriedigen. Das neue Forschungs- und Produktionszentrum ist 1700 Quadratmeter gross. Labor-, Zucht- und Logistikbereich wurden ausgebaut und modernisiert. An Bio erinnert hier höchstens noch der weite Blick über die Birs zum Dornacher Goetheanum.