Mutter tot, Tochter schwer verletzt – Drohende Verjährung: Gerichtstermin für Basler Ärzte steht Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Ärzten und einer Hebamme Fehler vor, die verheerende Folgen hatten. Der Verhandlungstermin steht, die Verjährung ist aber nicht vom Tisch. Mirjam Kohler

Anfang März 2014 kam es zu folgenschweren Komplikationen bei einer Geburt im Bethesda-Spital. Symbolbild: Keystone

An einem Samstag Anfang März 2014, kurz vor 8 Uhr morgens, beginnt Agnes Hug (Name geändert) innerlich zu verbluten. Die Mutter von sechs Kindern liegt in einem Gebärsaal des Basler Bethesda-Spitals. Eigentlich wollte sie gar nicht hier sein, wollte eine Hausgeburt. Im Spital ist es ihr zu stressig.