Drogenszene in Basel – «Der Crackkonsum ist ausser Kontrolle» Anwohner des Hotspots am Matthäuskirchplatz sagen, dass sich der Drogenkonsum dort verändert habe und «nicht mehr auszuhalten» sei. Polizei und Anwohner haben dafür verschiedene Erklärungen. Ein Augenschein. Dina Sambar

Mann raucht eine Crackpfeife. (Symbolbild) Foto: Keystone

Der Matthäuskirchplatz ist in der Nacht ein Drogenhotspot. Das «Sprützewäspi» sucht dort seit über zwanzig Jahren regelmässig das Gelände ab und entsorgt gebrauchte Spritzen – und das direkt neben einer Primarschule. Für die Anwohner ist das nicht Neues. Der Drogenkonsum auf dem Kleinbasler Platz habe sich seit dem letzten Jahr jedoch verändert und es sei «nicht mehr auszuhalten», schreiben sie in einem Brief an die Polizei, das Sicherheitsdepartement und die Abteilung Sucht.