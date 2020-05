Viel Sonnenschein in Basel – Drittwärmster April seit 1755 Extrem viel Sonnenschein und kaum Niederschlag im zweiten Frühlingsmonat. Ambros Werner

Die Natur blüht in Basel, obwohl kaum Regen fiel. Foto: Nicole Pont

Der zweite Frühlingsmonat war geprägt von Hochdruckgebieten, die von Westen über die Nordwestschweiz zogen. Erst am 27. April wurde an der meteorologischen Station Basel-Binningen nennenswerter Niederschlag registriert. Bis zum Monatsende wurde dann rund ein Viertel der üblichen Aprilregenmenge verzeichnet. An 21 Apriltagen wurde beim Observatorium in Binningen die 20-Grad-Marke überschritten, und die Sonnenscheinstunden haben den Normwert um beinahe das Doppelte übertroffen.