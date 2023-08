Drittligist im Cup gegen Xamax – Aufbruchstimmung beim VfR Kleinhüningen Der Basler Traditionsclub empfängt am Sonntag im Schweizer Cup den Neuenburger Traditionsclub Xamax (14 Uhr, Schützenmatte). Es ist ein weiteres Highlight in der Vereinsgeschichte. Dominic Willimann

Kleinhüningen-Goalie Semir Erovic und seinen Teamkollegen (in Blau-Weiss) glückte die Schweizer-Cup-Hauptprobe im Basler Cup gegen Binningen. Foto: Pino Covino

Es gibt so manche Geschichten, die sich über den VfR Kleinhüningen erzählen lassen. Da ist einerseits die Schorenmatte, einer der schönsten und idyllischsten Sportplätze der Stadt am Rande der Langen Erlen. Da ist die Vergangenheit des SC Kleinhüningen, der bis zur Saison 1959/60 in der 1. Liga bis zu 2500 Besucher auf seinem Platz begrüssen durfte. Da ist die Fusion mit dem Verein für Rasenspiele (VfR) 1996. Da ist das Hallenturnier der Kleinbasler, das 2010 nach 40 Jahren eingestellt worden ist. Oder da ist Ehrenmitglied und Ex-Grossrat Peter Bochsler, der die Mannschaft nach dem Basler-Cup-Sieg im Juni kurzerhand in die Beiz zum Essen eingeladen hat.

Kurzum: Der VfR Kleinhüningen zählt zu jenen Vereinen im Fussballverband Nordwestschweiz, die über eine mannigfaltige Vergangenheit verfügen. Und nun gesellt sich ein nächstes Kapitel in die Geschichtsbücher des Clubs, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag begeht. Am Sonntag empfängt der Basler Drittligist in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups Neuchâtel Xamax, den Ersten aus der Challenge League (14 Uhr, Schützenmatte).

Verdient haben sich die Kleinbasler diese Affiche mit dem Triumph im Basler Cup. «Eine absolute Erfolgsgeschichte», betitelt Luca Schmid diesen Coup, der für Aufbruchsstimmung im Verein sorgt. Schmid ist inzwischen Assistenztrainer jener Mannschaft, die von der 5. Liga in die 3. Liga durchmarschiert ist. Und nun nach einer Saison in der 3. Liga gleich den Basler Cup gewonnen hat – was die direkte Qualifikation für den Schweizer Cup zur Folge hat.

Hoffen auf den FC Basel

Als Anfang Juli die 1. Hauptrunde ausgelost wird, sitzt die Mannschaft von Schmid und Trainer Mergim Bajraktari auf der in den letzten Jahren renovierten Schorenmatte-Anlage. Dabei hoffen sie auf das grosse Los. Sprich: den FC Basel oder den BSC Young Boys, die sich im selben Topf befinden. Am Ende heisst jedoch der Widersacher Neuchâtel Xamax – ein grosser Name mit einer grossen Vergangenheit.

Seither fokussiert sich im Club vieles auf dieses Cupspiel gegen die Profis, das aus Sicherheitsgründen nicht auf der Schorenmatte ausgetragen werden darf. Am Spielort Schützenmatte fühle man sich auch wohl, ist Luca Schmid überzeugt. Er besonders, fügt er an, weil sein Vater Christian beim dortig ansässigen BSC Old Boys Präsident ist.

Black Stars spielen im Jura Neben dem VfR Kleinhüningen und dem FC Basel (am Sonntag bei Saint-Blaise) ist der FC Black Stars der dritte Basler Vertreter im Schweizer Cup. Der Erstliga-Quartierclub trifft nach einer kurzen Reise in den Jura auswärts auf den gleichklassigen FC Courtételle (Samstag, 17.30 Uhr). Die Mannschaft von Trainer Matthias Maeder ist mit vier Punkten aus zwei Spielen gut in die Meisterschaft gestartet. (dw)

Auch wenn sie auf dem Papier klarer Aussenseiter sind, gehen die Kleinhüninger mit jener Devise ins Spiel, die sie seit Monaten verfolgen. Schmid sagt: «Wir wollen jedes Spiel gewinnen, auch dieses.» Der Trainerstaff habe die Neuenburger viermal beobachtet, einmal davon live im Stadion.

Zudem habe man am Montag im Training den Spielern mitgeteilt, dass diejenigen am Sonntag auflaufen würden, die physisch bei 100 Prozent seien. Die Amateurkicker, die spät aus den Ferien gekommen sind, gehören nicht dazu. Die Hauptprobe ist dem Drittligisten schon mal geglückt: Dank eines Treffers von Stürmer Oumar Gaye siegte Kleinhüningen in der ersten Runde des Basler Cups gegen Binningen 3:2.

Es ist also alles angerichtet für dieses Fussballfest, für das im Vorverkauf bislang 500 Tickets abgesetzt worden sind. Und auch das eigens kreierte Cup-Trikot liegt bereit. Einzig bei der unmittelbaren Spielvorbereitung wollen die Basler nichts ändern. Nach einem Brunch im Clubrestaurant auf der Schorenmatte geht es mit zwei Kleinbussen ins Schützenmattquartier. Das gemeinsame Essen vor einem Ernstkampf stünde auch sonst auf dem Programm.

Und zählen darf der VfR Kleinhüningen auch auf den – zumindest mentalen – Support von Taulant und Granit Xhaka, die mit Teilen der Mannschaft eng befreundet sind. So leitete Letzterer im Rahmen seiner Trainerausbildung im Juni letzten Jahres auch mal ein paar Trainings der Basler. Es war dies ein weiteres Mosaiksteinchen auf dem Weg des Traditionsclubs nach oben.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

