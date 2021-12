Vernier GE – Brandserie in Hochhaus beschäftigt Genfer Feuerwehr In einem Hochhaus in der Genfer Vorortsgemeinde hat es am Donnerstagabend am dritten Tag in Folge gebrannt. Zwei Menschen wurden mit Rauchvergiftungen ins Spital gebracht. Die Ursache für die Feuer bleibt weiter unklar.

Beim Brand handelt es sich um den Dritten in nur drei Tagen. Dieses Mal wurden Menschen verletzt. 20 Minuten

Auch der dritte Brand brach in den Kellerräumen des 28-stöckigen Gebäudes in der Grosssiedlung Le Lignon an der Rohne aus. Der Alarm wurde um 22.15 Uhr ausgelöst, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Der Brand war kurz vor Mitternacht unter Kontrolle.

Weiter nach der Werbung

Zur möglichen Brandursache wollte der Sprecher keine Angaben machen. Ermittlungen seien im Gange, hiess es. Rund 30 Menschen wurden aus dem Hochhaus evakuiert. Sie wurden in einen Bus gebracht, um sie vor der Kälte zu schützen, wie der Feuerwehrsprecher weiter erklärte.

Zwei Personen erlitten Rauchvergiftung

Die Rettungskräfte untersuchten fünf Personen vor Ort medizinisch, zwei von ihnen wurden mit Rauchvergiftungen in das Genfer Universitätsspital gebracht. Die Feuerwehr stand insgesamt mit sieben Löschfahrzeugen, zwei Krankenwagen und 30 Berufsleuten im Einsatz. Diese wurden von freiwilligen Feuerwehrkräften unterstützt.

Bereits am Dienstag und Mittwoch war es in dem Hochhaus zu zwei ähnlichen Bränden im Untergeschoss gekommen. Verletzt wurde dabei laut Angaben der Feuerwehr niemand.

SDA/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.