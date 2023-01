Ersatzwahl in Diegten – Dritte Wahl innerhalb eines Jahres Diegten kommt nicht zur Ruhe. Nach dem erneuten vorzeitigen Rücktritt eines Gemeinderats müssen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger schon wieder an die Urne. Simon Erlanger

In Diegten findet am 12. Februar bereits die dritte Ersatzwahl für den aktuell amtierenden Gemeinderat statt. Foto: PD

In Diegten müssen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger demnächst schon wieder ein neues Mitglied des Gemeinderats wählen. Nötig mache dies der Rücktritt des erst im Frühjahr gewählten Mahmut Leuthold aus privaten Gründen per 31. Dezember 2022, so die Januarausgabe des Mitteilungsblatts der Gemeinde.

Es ist dies die dritte Wahl eines neuen Mitglieds des Gemeinderats innerhalb eines Jahres. Bereits im Februar und im September letzten Jahres mussten die Sitze der zwei zurückgetretenen Gemeinderäte Martin Schmid und Samuel Jenni neu besetzt werden. Für beide Sitze kam es zu einem zweiten Wahlgang.

Die aktuelle Ersatzwahl findet am 12. Februar statt. Die Kandidaturen will die Gemeinde im nächsten Mitteilungsblatt vom 23. Januar offiziell bekannt geben. Die Abstimmungs- und Wahlunterlagen werden jedoch voraussichtlich schon eine Woche vor Zustellung des nächsten Mitteilungsblattes verteilt. Informiert werde deshalb auch parallel über die Gemeinde-App.



